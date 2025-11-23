Вежди Рашидов.
Той коментира актуалната политическа ситуация, ролята на държавата и проблемите с управлението на бюджета. По темата за политическите страсти и липсата на смирение в България Рашидов заяви: "Едва ли смирение ще има тук, ако те говорят по този начин. Аз по-скоро искам да питам – това ли е проблемът на българската държава? И не да поставят някакви прасета. Това ли решават проблеми ли някакви? Говорим за хора, политици и държавни служители. Затова говорим.
Президентът прави една малка грешка, не знам дали е грешка. Той си отговаря голям човек и се държи като политик. Той трябва да е държавник. А Делян Пеевски, предполагам, че в инерцията на неговия поход, трябва и той да намали начина на изразяване. Но това не помага с нищо на държавата и с нищо на българския парламент. Това е улична кавга, се казва на прост език", коментира Вежди Рашидов.
Той коментира и ролята на бюджета като инструмент за управление на страната:"Бюджетът е просто нещо за мене. Това е една кофичка, в която събираме парички от нашите граждани. И ако в тази кофа има 100 лева, ние не можем да харчим 120. Нали това е бюджетът? Толкова има в кофичката. Затова това е възможният бюджет“.
Вежди Рашидов коментира ролята на Бойко Борисов в настоящата политическа ситуация и дали оправданието, че "бюджетът е коалиционен“, остава удобно: "Борисов, искаме, не искаме, остава в историята. Той е единствен, който три пъти е премиер. Не може Борисов да бъде натоварен с цялата отговорност на държавата".
