ВиК за водния режим: Общините със засегнато население вече са двойно по-малко
Това е понижение със 114 391 души от предишния седемдневен период. Засегнатото население е 0.7% от общото население, обслужвано от 26-те ВиК дружества в състава на "Български ВиК холдинг“ ЕАД, съобщават от дружеството.
Седмичните справки показват, че през втората седмица на октомври 2024 г. с нарушено водоснабдяване са били 232 354 души или 5,17 %.
Към момента градовете на режим са три: Брезник, Радомир и Омуртаг. Селата на режим намаляват от 260 на 88. Общините със засегнато население вече са двойно по-малко - 36 (72 в началото на миналата седмица).
ВиК операторите продължават работата по набелязаните съвместно с "Български ВиК холдинг“ ЕАД мерки за намаляване на загубите, подмяна на водопроводната мрежа, зониране, контролиране на налягането, проучване на нови водоизточници, разкриване на незаконните присъединявания и нерегламентираното ползване на вода.
Основна цел на дружеството е в условията на глобалните климатични промени да гарантира качествени ВиК услуги при осигуряване на приемлива цена на предоставяните от ВиК операторите обществени услуги.
