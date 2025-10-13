ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Вицепремиерът Караджов: Нашата цел за пристанище Варна - повече инвестиции, товари и по-големи приходи
"Трябва да се наложи на партньорство със стратегически инвеститор, който да може да доведе до повишаване на товарооборота през Пристанище - Варна." каза още министър Караджов и допълни, че основната цел на всички е повече товари и приходи, инвестиции в модерна инфраструктура и техника, както и устойчиво повишаване на доходите на хората, които работят в порта.
Министър Караджов напомни, че Варна лежи на един от най-важните коридори - Транскаспийският. Той е най-краткият коридор между източните държави, от където стокооборот за десетки милиони. "Лично аз виждам този партньор като този, който има логистически операции", каза още той и допълни, че се очаква новият партньор да има възможността да насочи част от този стокообмен към Черно море и Варна.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: