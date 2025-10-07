Вицепремиерът Томислав Дончев: Най-големият риск при въвеждането на еврото в България е от злоупотреби

© Булфото "Най-големият риск при въвеждането на еврото в България е от злоупотреби", заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.



По думите му ролята на държавата е да прави адекватна кампания и да отговаря на всички въпроси по темата. "Съмнения и предразсъдъци се лекуват с адекватна информация. Всяко нововъведение върви със страх и предразсъдъци. Винаги има съмнения за новото и копнеж по старото. Редица са историческите примери за това. Всички страхове за еврото обаче ще бъдат преодолени още първите 1-2 месеца след 1 януари 2026 г., след което ще останат ползите", допълни Дончев.



"Не се опитвам да ви убедя, че това е автоматичен път към благоденствието, а възможност, която зависи от нас. Резултат ще има и съм убеден, че еврото работи, както работи ЕС", каза още вицепремиерът.