|Вицепремиерът Зафиров: Този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива
Предсрочни парламентарни избори означават липса на бюджетна процедура, липса на средства по инвестиционните програми на общините и в крайна сметка, абсолютна несигурност и бездействие от страна на държавата. Този вот не предлага никакви реални алтернативи, заяви Зафиров. По думите му в ден като днешния, е хубаво е да се види балансът. От едната страна е правителството, което работи - властта, която генерира средства, полага усилия тези средства да стигнат до хората и от другата страна стои една слаба, абсолютно неефективна опозиция, която не предлага никаква алтернатива, освен крещене и всячески опити да се дестабилизира обстановката, коментира вицепремиерът.
Регионалният министър Иван Иванов отбеляза, че най-сериозният инструмент, с който опозицията разполага, а именно вотовете на недоверие, се е превърнал в "дъвка на опозицията“.
Атанас Зафиров благодари на кмета на община Шумен Христо Христов и отбеляза добрата работа на екипа му за старта на програмата. Той благодари за поканата да участва в церемонията по старта на програмата и отбеляза, че тя е потвърждение от една страна на отношението на правителството към общините и от друга на отношението на правителството към домакинствата чрез програмата за саниране.
Държавата стои зад тези ваши усилия, насърчава ги, но за да се случват тези проекти, те трябва да тръгват от Вас, обърна се Зафиров към кмета на Шумен. Искам да поздравя и министъра на регионалното развитие, защото благодарение на него и усилията на неговия екип, успяхме тези средства наистина да ги спасим и да стартираме такъв тип програми, посочи Зафиров.
Очаква се в Шумен да бъдат санирани общо 20 многофамилни сгради и пет сгради на Община Шумен за над 35 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост.
