Вицепремиерът на България - Атанас Зафиров, бе част от делегацията, която посрещна родните волейнационали на столичното летище "Васил Левски". Днес мъжкият ни национален отбор се прибра от Световното първенство във Филипините, където спечели сребърен медал.



"Първо да кажа, че тук съм освен като представител на правителството, и като българин преди всичко. Част от тези милиони българи, които бяха заедно по площадите и съпреживяваха всяка секунда от този исторически успех. Разбира се, чувствата са силни - гордост, национално самочувствие. Гордеем се с тези момчета и с това, което постигнаха. Най-хубавото е, че отборът е млад и още много дълги години съм, сигурен, че ще ни радва и ще има още по-големи успехи. Това е само началото. Радвам се, че държавата има възможност да помага в целия този процес. Ние сме толкова разделено общество, че всяко подобно събитие, което носи в себе си заряда на националното самочувствие, има потенциала да обединява нацията", заяви Зафиров пред микрофона на "ФОКУС".



