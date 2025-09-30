Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Вицепремиерът Зафиров пред "Фокус": Най-хубавото е, че отборът е млад и тепърва ще ни радва
Автор: Бойко Серафимов 11:32Коментари (1)55
© ФОКУС
Вицепремиерът на България - Атанас Зафиров, бе част от делегацията, която посрещна родните волейнационали на столичното летище "Васил Левски". Днес мъжкият ни национален отбор се прибра от Световното първенство във Филипините, където спечели сребърен медал.

"Първо да кажа, че тук съм освен като представител на правителството, и като българин преди всичко. Част от тези милиони българи, които бяха заедно по площадите и съпреживяваха всяка секунда от този исторически успех. Разбира се, чувствата са силни - гордост, национално самочувствие. Гордеем се с тези момчета и с това, което постигнаха. Най-хубавото е, че отборът е млад и още много дълги години съм, сигурен, че ще ни радва и ще има още по-големи успехи. Това е само началото. Радвам се, че държавата има възможност да помага в целия този процес. Ние сме толкова разделено общество, че всяко подобно събитие, което носи в себе си заряда на националното самочувствие, има потенциала да обединява нацията", заяви Зафиров пред микрофона на "ФОКУС".

Цялото интервю може да чуете в прикачения файл!


Още по темата: общо новини по темата: 53
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Връх на лицемерието!Той бил там като българин!Ами там са хиляди хора, но интервю дават само партийните храненици!Държавата е абдикирала от спорт,култура,образование,а те помагали...! А обществото е разделено,точно заради такива като теб Барни!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
19:28 / 28.09.2025
Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза
Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза
19:45 / 28.09.2025
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
09:42 / 29.09.2025
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:35 / 29.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:40 / 28.09.2025
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги
18:05 / 28.09.2025
Най-много поевтиняха тиквичките тази седмица. Просковите поскъпват, както и прясното мляко
Най-много поевтиняха тиквичките тази седмица. Просковите поскъпват, както и прясното мляко
14:36 / 28.09.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бюджет 2025
Телефоните в България пропищяха - сигнал от президента
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: