Илияна Йотова разговаря на "Дондуков“ 2 с новия посланик на Френската република в България Мари Дюмулен, съобщи прессекретариатът на президента. Двете обсъдиха предизвикателствата пред Европейския съюз и необходимостта от общи и координирани действия между страните членки за тяхното преодоляване. По време на срещата Йотова подчерта нуждата от засилено общо индустриално развитие и по-голяма автономност в политиката за сигурност и отбрана.
Тема на разговора беше и войната в Украйна, като посланик Дюмулен заяви, че френската държава високо оценява ролята на България за поддържане на сигурността в Черноморския регион.
Българският вицепрезидент и Дюмулен обсъдиха и преговорите по Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Общо беше мнението, че увеличаването на средствата за отбрана и сигурност не трябва да става за сметка на кохезионната и общата селскостопанска политика.
На срещата вицепрезидентът акцентира върху френското предложение от 2022 г., което стана и общоевропейска позиция за присъединяването на Република Северна Македония към ЕС. За да започне преговори за присъединяване към ЕС, РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, като впише българите в своята Конституция. По думите на Йотова разширяването на съюза е сериозен акт, който не може да бъде предприет само по политически причини за сметка на неизпълнени ангажименти. Посланик Дюмулен изрази категоричната френска позиция, че постигнатият компромис трябва да бъде осъществен.
Вицепрезидентът и посланикът обсъдиха високото ниво на контактите между България и Франция във всички сфери с фокус върху икономиката и интереса на френските предприемачи към страната ни, върху сътрудничеството в областта на железопътния транспорт и на енергетиката.
Акцент в разговора на "Дондуков“ 2 беше прекратяването от страна на Университетската агенция на Франкофонията на дейността на Специализирания институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт в София, създаден през 1994 г. В него се обучаваха студенти от 50 държави, голяма част на 2400-те дипломирали се в него заемат ръководни постове. Затварянето му е нарушение на тристранното международно споразумение между българското правителство, Международната организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията. Вицепрезидентът потвърди ангажимента на страната ни за присъствието на СИФАМ в България и изрази надежда за съдействие от френската държава за възобновяване на дейността му. От своя страна френският посланик открои значимата роля на нашата страна в Международната организация на Франкофонията, чийто пълноправен член е от над 30 години.
Илияна Йотова и Мари Дюмулен коментираха и необходимостта от по-уверени стъпки за осъществяването на подкрепения от Франция проект за изграждането на културен център на остров "Св. св. Кирик и Юлита“ в Созопол.
