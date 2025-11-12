Илияна Йотова беше гост на тържественото честване на 80-годишнината на Русенския университет "Ангел Кънчев“. "Днес е празник за цяла България, защото всички се гордеем с Русенския университет – едно от най-авторитетното и обичани висши училища в страната“, подчерта в приветствието си Йотова.
Вицепрезидентът благодари на всички преподаватели, приели мисията да раздават познание, да възпитават младите в любов към науката, в професионализъм и увереност.
Илияна Йотова определи Русенския университет като сериозен научен институт, в който се правят открития, раждат се идеи. "Университетът е желаният партньор от много университети и научни центрове не само в Европа, а в и целия свят. С умението си да участва в общи проекти с добри резултати и да задава трансгранични политики университет е много добър пример за други висши училища“, подчерта вицепрезидентът. Тя отбеляза изградената от Русенския университет Дунавска академична ос с филиалите му в Силистра, Русе, Видин, Разград.
В приветствието си Йотова открои огромния принос на почетния ректор на Русенския университет акад. Христо Белоев и неговия екип за създаването на филиал в молдовския район Тараклия, в който над 70% от населението са с български произход. След дългогодишни усилия Тараклийският държавен университет беше трансформиран във филиал на Русенския университет с цел да предоставя повече възможности на студентите. Над 260 са новоприетите студенти.
"Не изоставяйте критичното си мислене, не се задоволявайте със шаблоните и униформеното мислене, не си позволявайте да оковавате паметта си в посредственост. Колкото повече познание, толкова повече успех“, обърна се вицепрезидентът към студентите. Тя ги поздрави за избора им да учат в Русенския университет, който ще ги направи конкурентоспособни, отговорни и способни да управляват процеси.
