© виж галерията Видео от зверската катастрофа в София от снощи, при която автомобил се вряза в автобус със скорост от над 100 км/ч, беше публикувано.



Очевидци публикуваха кадри във Фейсбук, заснети от улични камери, на които се вижда как леката кола буквално се забива в автобуса.



Припомняме, че този сблъсък отне живота на сирийски гражданин, возел се в автобуса. С опасност за живота са З-ма души, сред които и пътниците от автомобила.



