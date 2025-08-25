© Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е в Германия, за да се срещне с ръководството на оръжейния концерн "Райнметал" и да благодари, че компанията ще инвестира в България.



"Българското правителство и германската компания ще инвестират над 1 млрд. евро в два завода – за артилерийски снаряди и за барут", обявиха в съвместно изявление лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и изпълнителният директор на "Райнметал" Армин Папергер.



"България е изключително важна страна за "Райнметал". Връзките и взаимоотношенията, които имаме са благодарение на нашите изключително успешни лични такива. "Райнметал" ще построи в България най-малко два завода - единият ще е за артилерийски снаряди. Още по-важно обаче е нашето съвместно предприятие за барут, което ще бъде построено", заяви Папергер.



По думите на Борисов заводът за барут ще бъде най-големият в Европа, а заводът за снарядите, които са "натовски калибър" ще бъде изключително важен и за българската армия, не само за Европа.



"Vielen Dank. Благодаря за екипите, които пращахте регулярно през тези месеци – от март до сега. В следващите 3 седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за общо съвместно предприятие. Заводът за барут ще бъде колкото два немски завода в Европа. Това е най-дефицитната стока в момента и аз съм изключително благодарен, че избраха терена на ВМЗ за този проект", посочи Борисов и допълни, че с германския концерн са обсъждали и изграждането на филиали за производство на дронове у нас.