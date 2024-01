Виетнамците се завръщат у нас като работна ръка, ще се отрази ли това на заплатите?

© Bulgaria ON AIR Виетнамците се завръщат в България като работна ръка. За целта до края на годината ще бъде подписана спогодба за трудова миграция.



"Казусът с Виетнам е, че много виетнамци, които завършат образованието си в България, се връщат в родината си, където заемат високи позиции в правителствения и бизнес сектора. Виетнам е държавата, с която имаме изключително добри взаимоотношения, но потенциалът не е добре оползотворен", коментира главният секретар на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров в студиото на Bulgaria ON AIR.



Той посочи, че икономическият растеж във Виетнам е поне двоен на България. Там има стабилност в държавата, което привлича чуждестранни инвестиции и не на последно място имат огромен резерв от работна ръка.



"Сектори, които имат нужда от внос на работа ръка - строителство, селско стопанство, IT сектора. Спогодбата за трудовата миграция е стандартизиран документ, в голяма част правилата се повтарят с нормите от Кодекса на труда", добави Тодоров.



Пред Bulgaria ON AIR той уточни, че вносът на кадри от Виетнам не би свил заплатите на българските работници.



"При вноса, когато искат да ползват синя карта, има по-високи изисквания за съответното работно място. Това спъва икономическия растеж в определени сектори, където има нужда от работна ръка. Неоправдани са опасенията, че ще доведе до по-ниски възнаграждения. Необходимостта е в сектори със значителен икономически растеж, там където няма бизнес, никой не внася работници", допълни Васил Тодоров.