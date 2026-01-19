Кристиан Вигенин в интервю за BG on Air. По думите му самият факт, че между съюзници се води подобен разговор, създава напрежение, тъй като ролята на НАТО е да гарантира сигурност и стабилност, а не да поражда конфликти вътре в Алианса. Вигенин подчерта, че създаването на съвместна работна група между САЩ, Гренландия и Дания е ясен знак, че се търси политическо решение чрез преговори, а не чрез бързи или едностранни действия.
Евродепутатът изрази убеждението си, че няма да се стигне до военна ескалация и че по-скоро ще бъдат обсъждани варианти, свързани с диалог и конкретни договорености, включително в сферата на сигурността. "Много неща, които допреди време изглеждаха немислими, вече се случват, затова е изключително важно към подобни теми да се подхожда внимателно“, посочи Вигенин.
Кристиан Вигенин обърна внимание и на ролята на Европейския съюз, като припомни, че договорите на ЕС предвиждат задължение за взаимна помощ между държавите членки, когато една от тях се чувства застрашена и поиска съдействие. В същото време той подчерта, че Европейският съюз няма собствена армия и че идеята за военен конфликт между ЕС и Съединените щати е абсурдна.
Вигенин уточни, че по темата за МЕРКОСУР българската делегация на социалистите в Европарламента все още не е изработила окончателна позиция и в момента се водят разговори и анализи. Той уточни, че тя ще бъде съобразена с официалната позиция и решенията на ръководството на БСП. "За нас е важно позицията ни да отчита националните приоритети и очакванията на българските граждани“, посочи той.
"Българското правителство подкрепи споразумението. То създава възможности, но и рискове, затова решенията трябва да бъдат добре премислени“, подчерта Вигенин. Той отбеляза, че има както потенциално печеливши, така и уязвими сектори, което налага балансиран подход и ясни защитни механизми.
В заключение Кристиан Вигенин подчерта, че както при геополитическите кризи, така и при големите търговски споразумения, Европейският съюз и България трябва да действат с разум, прозрачност и ясна защита на обществения интерес.
Вигенин: По казуса "Гренландия" разумът и диалогът трябва да надделеят
