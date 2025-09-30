Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Виктор Димчев: Нагласена е скрита приватизация на "Булгаргаз" от "професионалния енергиен екип" на президента Радев
Автор: Вилислава Ветренска 21:13Коментари (0)80
© Фокус
Най-притеснителното в сделката с "Боташ“ не са 6-те милиарда, които България трябва да изплати. По-притеснителното е, че това е подготовка за скритата приватизация на "Булгаргаз“, която е нагласена от т.нар. "професионален енергиен екип“ на президента Радев. Това каза политическият анализатор Виктор Димчев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Приватизацията на "Булгаргаз“ ще доведе до присвояване на огромни ресурси от политическия кръг около президента Радев, заяви той.

"Всъщност това е един голям бизнес, който те искат да вземат от много време насам. На практика те са постигнали тази своя цел, тъй като "Булгаргаз“ съвсем скоро ще фалира“, обясни Димчев.

По думите му Росен Христов е бил привлечен във второто служебно правителство на Гълъб Донев по настояване на Румен Радев с единствената цел да фалира "Булгаргаз“.

"Той е част от тази сложна конфигурация, която включва Паскала, Копринката и останалите мафиоти, които разграбват България вече няколко години в опит да установят авторитарен режим, воден еднолично от президента Радев“, поясни Виктор Димчев.

Той подчерта, че договорът с "Боташ“ не може да бъде прекратен. Настоящото правителство може да поиска предоговаряне на клаузите, но турската страна едва ли ще се съгласи, изказа скептицизъм Димчев.

"Единственият, който може да оправи кашата е Ердоган. Това вече е свирен мач, там е изиграно. Просто чакаме момента, в който ще се случи, който за съжаление ще дойде дълго, след като президентът Радев обяви своя политически проект и вероятно ще вземе властта. Той ще замаскира това като грешка, допусната от други хора, завоалирайки го през това, че това е била удобна възможност България да диверсифицира своите газови доставчици и да получава евтин и качествен газ“.

Предоговарянето на клаузите по договора с "Боташ“ би могло да смекчи тежките за България условия.

"В договора няма нищо, което да указва как цената от 500 000 евро дневно е формирана, на базата на какво ние трябва да я плащаме. В момента срещу този 1 милион получаваме правото да купуваме нещо, което трябва допълнително да платим“, посочи Виктор Димчев.

Още по темата: общо новини по темата: 37
30.09.2025 »
10.08.2025 »
16.07.2025 »
12.07.2025 »
11.07.2025 »
10.07.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
19:28 / 28.09.2025
Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза
Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза
19:45 / 28.09.2025
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:35 / 29.09.2025
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
09:42 / 29.09.2025
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги
18:05 / 28.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:40 / 28.09.2025
Най-много поевтиняха тиквичките тази седмица. Просковите поскъпват, както и прясното мляко
Най-много поевтиняха тиквичките тази седмица. Просковите поскъпват, както и прясното мляко
14:36 / 28.09.2025
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Договорът с турската компания "Боташ"
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: