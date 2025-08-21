Новини
Виктор Илиев вече е в ареста
Автор: Георги Кирилов 09:58Коментари (0)59
21-годишният Виктор Илиев, причинил катастрофата с автобус на градския транспорт в София, е изписан от болница.

Той веднага е отведен в ареста от служители на ГДИН, научи "Фокус".

Илиев е с наложена мярка "задържане под стража".

На 15 август Виктор Илиев се заби в автобус на нощния градски транспорт в София и уби д-р Иса Али.

Останалите пострадали остават в болнични заведения.

Още по темата: общо новини по темата: 48
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Повдигнаха обвинение на българина, който шофира тира при катастрофата с три жертви в Гърция
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
