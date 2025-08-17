© Булфото Състав на Софийски градски съд гледа мярката за неотклонение на 21-годишния Виктор Илиев, причинил катастрофата с автобус в столицата. Той вече е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на д-р Иса Али.



Младежът се появи в сградата на СГС с белезници и болнични дрехи. На кадри на "Булфото" се виждат наранявания по лицето му.



Прокуратурата иска постоянен арест за обвиняемия за тежката катастрофа, при която освен загиналия, има и още няколко пострадали. Малко по-рано днес съдебна охрана докара подсъдимия от болница "Пирогов", където се лекува от травмите си.



