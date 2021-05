Виктория: Вълнувам се изключително много, очаквам този момент от 2 години

© Фейсбук Преди броени минути представителката на България в "Евровизия 2021" пусна пост в социалните мрежи, от който стана ясно, че е пристигнала в Нидерландия и вече много се вълнува за предстоящата й репетиция.



"Току-що с българската делегация пристигнахме в Нидерландия, а по време на полета страхотният екип на Bulgaria Air ме изненада със специален поздрав на борда - “Growing Up is Getting Old".



Вълнувам се изключително много, защото утре е първата ми репетиция. Очаквам този момент от 2 годни и ще направя всичко възможно, за да ни представя достойно", написа Виктория.