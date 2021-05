Виктория решила да потърси лекари в чужбина за лечението на баща си

© Младата певица Виктория Георгиева, която ни представи на тазгодишното издание на Евровизия, търси лекари за баща си в Германия. До това решение изпълнителката на "Growing Up Is Getting Old" стигнала, след като у нас не намерила медик, който да помогне за възстановяването му.



Неотдавна бащата на Георгиева бе диагностициран с aмиотрофична латерална склероза. Уточняването на това какво точно заболяване пречи на мъжа да се движи обаче отнело доста време, разказва певицата.



Първоначалните диагнози във родния им град Варна били херния и дископатия, тъй като в миналото бащата на Виктория е имал подобни проблеми. В столицата семейството посетило още 9 доктора.



Припомняме, че именно със снимка на своя баща певицата се представи пред близо 200-милионната телевизионна публика на Евровизия 2021. Виктория се представи повече от достойно, като достигна до шеста позиция в класацията на журитата.



От телевота обаче тя получи едва 30 точки, заради които в крайна сметка се нареди на 11-о място. След края на конкурса обаче десетки наши сънародници в чужбина съобщиха, че смс-ите им в подкрепа на Георгиева не са били приемани.



Те публикуваха и скрийншотове от необработените им гласове. Причината за това обаче така и не стана ясна.