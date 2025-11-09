Вирусите Нимбу и Стратус в момента циркулират у нас, общото между тях е остра болка в гърлото
Симптом
Възпалено гърло, което предизвиква силна болка, която болните определят като "рязане с бръснач“, е обединителен симптом на двата варианта. Новият щам на COVID, подвариант на Омикрон, официално известен като XFG, е популярен с името Стратус. Той може да предизвика всички обичайни симптоми на инфекция с COVID, включително кашлица, температура, болки в гърлото и промяна във вкуса и обонянието. Според отделни наблюдения на специалистите той е известен с това, че причинява особено силна болка в гърлото. Пациентите я определят "като от бръснарско ножче“.
Световната здравна организация е определила XFG като "вариант под наблюдение“ и изчислява, че той вече представлява около 60% от случаите на COVID по света, макар че неговият "допълнителен обществен риск“ се оценява като нисък. "Стратус стана доминиращ, защото е по-заразен — способен е в известна степен да заобикаля съществуващия имунитет — в сравнение с предишните варианти“, казва проф. Пол Хънтър, преподавател по медицина в Университета на Източна Англия, цитиран от "Телеграф".
Мутации
Вариантът Нимбус също е по-заразен. Той притежава специфични мутации в шиповия протеин, което му позволява да се свързва с клетките по-лесно. Тези мутации могат да го направят по-устойчив на антителата, създадени от ваксините или предишни инфекции. Симптомите, причинени от Нимбус, са сравнително сходни с тези при други варианти на COVID, като включват кашлица, болки в гърлото, температура, умора и загуба на вкус и обоняние. Въпреки това специфичен симптом, който се свързва с този вариант, е по-силно и болезнено възпалено гърло.
