Вирусолог: COVID-19 продължава да еволюира и да се бори за своето място под слънцето

© Експертите твърдят, че новата вълна на COVID-19 е тук, а пикът й се очаква към края на септември. Успоредно с това – заплаха от западнонилска треска от съседна Румъния също е повод за повишено внимание. Темата коментира в ефира на NOVA NEWS вирусологът от БАН – проф. Радостина Александрова.



“Вирусът продължава да се развива. Извънредната ситуация вече е отменена, но той продължава да еволюира и да се бори за своето място под слънцето. Отказва да влезе в някаква сезонност и се движи по свой собствен график", коментира проф. Александрова.