Вирусолог: Преди 100 години грипен вирус отне живота на между 50 и 100 млн. души, днес той не е нищо особено
Автор: Екип Ruse24.bg 12:00Коментари (0)78
©
Есенно-зимният сезон ще ни срещне с обичайните заподозрени - грипния вирус, респираторно синцитиалния вирус, ковид вируса, както и настинките. Навлизаме в сезона на респираторните вируси, заяви проф. Радостина Александрова, вирусолог към БАН. 

"Ковидът доста се промени, но не трябва да забравяме, че и ние сме променени, нашата имунна система е променена - доста по-добре е подготвена за него, срещали сме го неколкократно, освен това много хора са ваксинирани. Що се отнася до самия вирус - неговият вариант Омикрон промени хода на навлизане в клетките, поради което предпочита горните отдели на дихателната система", увери проф. Александрова пред bTV. 

Тя разказа и за грипния вирус, който преди малко повече от 100 години предизвиква една изключително драматична пандемия, отнела живота на между 50 и 100 млн. души - всъщност грипният вирус е един от най-изследваните вируси. "Хората може би не знаят, защо е бил толкова тежък този вирус. След като учените разбират защо е толкова тежък, те го унищожават", разказва професорката.

Същият този вирус, който преди 100 г. предизвиква такава пандемия, днес не е нищо особено, защото всичките вируси, които са се появявали след него, са деца, внуци, правнуци, така че нашата имунна система не би го разпознала като един нов пандемичен вирус. Ваксините биха действали, имунитетът, който имаме, е създаден от тях.

По темата за ваксините срещу грипа, проф. Александрова, заяви, че е трудно да преценим въз основа на антителата - не знаем какво количество антитела е нужно да ни защити.

"Моята препоръка е хората, които са в по-рисковите групи, което значи малките деца, възрастните хора със съпътстващи заболявания, сърдечно-съдови, белодробни, диабет, бременните жени също са доста уязвими - това са групите хора, за които ваксините са една много добра стъпка".

Преди дни започна имунизационната кампания срещу ковид за есенно-зимния сезон - за около 50 000 хора има ваксини.

