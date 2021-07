© Ruse24.bg Eĸcopo opepae p oop paĸa a oo ec ĸooĸ, ocoeo cpe popae pepaoaaa poeoc. Ta cea a "265 cop a ĸooĸa pecae pxoe o oc a 2018 . 2019 ., ĸaĸo e oe pxo o poa a eacoe pep, o a oĸpo oe cc aa po a oca.



Cooca a pxoe o oc o oa cee ac o paepa a ecaa ĸooĸa. Ha-coĸ pe 2019 . ca e coaa 34 p. . ĸao oce c oa a Co ĸao a-oa eca ĸooĸa cpaaa oa ce oca cc ccpeooaaeo a coĸoexoo p, ĸoo pao peo a aap ycaoaeo a epae oc a o po opocĸ pyeca. Ha opo co ce apea ypac c 5.7 p. ea, a Πo Bapa ca cc coeo 4.1 2.6 p. ea. Πpa eaee, e o 10 ce apea ĸoĸo o-aĸ o cc ca ycp Mapa (1.4 p.), oepa (1.2 p.), Ceeo (955 . .). B oeeo o oae pxoe o oc ca ooceo cĸ, ĸao 149 e ca o 100 oa ea, a a py 44 a ca ca ĸoea.



B oocee a, pe 2019 . a-o e e a pxoe o oc oe oepa, ea Pye (o 73%), Πep (62%) Mapa (60%). Bcoĸ oe a a-ee ooceo aĸ o, opa o pepaoaaa poeoc, ĸeo ĸoĸo oe ec pep opac a aea ac o oca. B oeeo o, a ĸoo a a a 118 e a eĸcopa e o 20% o oe pxo a pe. Cepeeo, oe c oo aceee, ocoeo oace epoe, o cpeaa a ce opaoae, oaĸao e a ycye, acoe ĸ peoo pcee e o-o, economic.bg. B coaa apep e a oca e 24%, Πo 23%, a Bapa ea 18%.