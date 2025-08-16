Новини
Високотехнологичният мозъчносъдов център в Пловдив– шанс за нов живот след инсулт
Автор: Екип Ruse24.bg 09:11Коментари (0)47
©
Високотехнологичният мозъчносъдов център към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, единствен за Южна България, е оборудван с най-съвременна апаратура и работи с мултидисциплинарен екип – невролози, интервенционални рентгенолози, неврохирурзи и анестезиолози. Процедурата е напълно безплатна и се покрива от НЗОК.

Времето е живот – при исхемичен мозъчен инсулт първите 4,5 часа са решаващи. В този "златен прозорец“ се извършва тромболиза или механична тромбектомия – процедури, които могат да възстановят кръвотока в мозъка и да предотвратят тежки последици или фатален край.

Често, при навременна намеса, възстановяването може да бъде почти 100% – пациенти, постъпили в безпомощно състояние, напускат болницата без сериозен неврологичен дефицит. Успехът зависи от бързината на реакция, локализацията на тромба и общото състояние на пациента.

Процедурите в Центъра не се ограничават само до инсулти – извършват се и интервенции при мозъчни аневризми, емболизации на тумори и миоми, както и сложна съдова диагностика.

"Призванието ни е да помагаме на хората както в битката за живот, така и в лечението за продължаване на нормален начин на живот след болестта“, споделя проф. Пенка Атанасова, началник на Клиника по нервни болести към УМБАЛ "Свети Георги“.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
