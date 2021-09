Вижте биографиите на всички служебни министри

© Със свой указ президентът Румен Радев назначава от 16 септември 2021 г. служебно правителство на Република България. Служебното правителство е в следния състав:



Стефан Динчев Янев за служебен министър-председател на Република България



Роден е на 1 март 1960 г. в с. Поповица, Пловдивска област.



Бил е директор на дирекциите "Отбранителна политика" и "Политика за сигурност и отбрана" на Министерството на отбраната, както и аташе по отбраната в Посолството на Република България във Вашингтон, САЩ.



Измежду постовете, които е заемал след 2003 г., са началник на отдел "Отбранителна политика и анализи" в Дирекция "Отбранителна политика“ в МО и началник департамент "Трансформации" в Центъра на НАТО за борба с тероризма, Анкара, Турция.



От 1998 г. до 2000 г. работи като офицер за анализ в Департамента по планиране и програмиране на Групата за координиране на ПЗМ, гр. Монс, Белгия, след което е назначен за старши помощник-началник в отдел “Стратегии и доктрини" в Управление “Планиране на отбраната и въоръжените сили".



През 1996 г. става експерт в Дирекция "Международно сътрудничество" на Министерството на отбраната.



Завършва Висшето народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) "Г. Димитров“ в гр. Шумен през 1983 г. Продължава образованието си във Военна академия “Г. С. Раковски" – гр. София и Националния военен колеж към Националния военен университет във Вашингтон, САЩ.



Стефан Янев е секретар на държавния глава по сигурност и отбрана до 11 май 2021 г. Служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната през 2017 г.



Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца.



Служебен министър-председател от 12 май 2021 г.



Гълъб Спасов Донев за служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика



Гълъб Донев е роден през 1967 г. в София.



Завършва 35-та Руска езикова гимназия в София. Придобива магистърска степен по финанси в УНСС и по право в Русенския университет "Ангел Кънчев“. Специализира Бизнес и мениджмънт в УНСС.



От 2005 до 2006 г. е и.д. главен секретар на Министерството на труда и социалната политика. От 2007 до 2009 г. е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. През 2008 г. става председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж.



От 2001 до 2007 г. Гълъб Донев е директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи" в Министерството на труда и социалната политика.



От 2007 до 2009 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“, а през 2009 г. става зам.-председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".



От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика. Сред длъжностите, които заема след това са зам.-директор на дирекция "Административно и информационно обслужване“ на и зам.-директор на дирекция "Вътрешен одит“ на Министерството на отбраната.



Бил е министър на труда и социалната политика в служебния кабинет на проф. Огнян Герджиков. Секретар е по социални политики и здравеопазване на президента Румен Радев от 9 май 2017 г. до 11 май 2021 г.



Служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика от 12 май 2021 г.



Бойко Илиев Рашков за служебен заместник министър- председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи



Бойко Рашков има дългогодишен юридически стаж.



В професионалната си кариера е заемал редица отговорни държавни постове като директор на Националната следствена служба, директор на Специализираната следствена служба, член на Висшия съдебен съвет, народен представител в 39-ото Народно събрание, заместник-министър на правосъдието, председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.



Той е доцент д-р по наказателен процес и ръководи Катедра "Наказателноправни науки" в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство.



Служебен заместник министър- председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи от 12 май 2021 г.



Атанас Ангелов Пеканов за служебен заместник министър- председател по управление на европейските средства



Атанас Пеканов е икономист в Австрийския институт за икономически изследвания (WIFO), във Виена, Австрия, и лектор във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien). Преди това е работил в Европейската Централна Банка във Франкфурт, Германия. Завършил е бакалавърска степен по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес и магистратура по икономическа политика в University College London.



В момента е докторант по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien) с фокус върху темите парична и фискална политика. Член е на Съвета за икономическо и социално развитие към Президента на Република България.



Два пъти е избран за стипендиант на Българската Народна Банка (2015, 2019). През 2018 също е избран за стипендиант на Австрийската икономическа асоциация. Член на Инициативата за млади изследователи на Института за Ново икономическо мислене (Institute for New Economic Thinking).



Служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства от 12 май 2021 г.



Валери Иванов Белчев за служебен министър на финансите



Валери Белчев е възпитаник на "Харвард", от където има Магистърска степен по публична администрация. Той е магистър по финансови и банкови техники от Университета Париж-2 Пантеон-Асас (Paris 2 Pantheon-Assas), както и доктор на икономическите науки в УНСС с фокус върху банковите регулации.



В началото на кариерата си придобива експертиза в редица водещи търговски банки, включително "Ейч Ес Би Си“ (CCF HSBC), "Креди Агрикол Индосюез“ (Credit Agricole Indosuez), "Фортис Банк“ (Fortis Bank) и "Сосиете Женерал“ (Societe Generale). През 2007 г. се фокусира върху инвестиционния бизнес, установява стратегическо партньорство с "Ротшилд и Сие“ (Rothschild & Cie) и действа в качеството на изключителен партньор за България до 2013 г.



През 2015 г. има ключова роля в създаването на държавното дружество от системата на Министерството на финансите, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, в качеството си на изпълнителен директор и председател на управителния съвет.



Георги Великов Панайотов за служебен министър на отбраната



Георги Панайотов е роден през 1968 г. в гр. Поморие.



Завършил е със златен медал Немска езикова гимназия в гр. Бургас. Магистър по политология от МГИМО, Москва.



Дипломат от кариерата с 25-годишен професионален опит в областта на политиката за сигурност, на многостранна, двустранна и регионална дипломация, права на човека и развитие.



Бил е постоянен представител на България към ООН в Ню Йорк, заместник-ръководител на посолствата на България в САЩ и в Афганистан, дипломат в политическа служба в посолството в Албания, началник на отдел НАТО в дирекция “Политика за сигурност" на МВнР, посланик за специални поръчения по сигурността в Черно море, референт за регионално сътрудничество и за Албания в дирекция “Югоизточна Европа".



Владее английски, немски, руски и албански езици.



Служебен министър на отбраната от 12 май 2021 г.



Стойчо Тодоров Кацаров за служебен министър на здравеопазването



Д-р Стойчо Кацаров е роден през 1964 година в гр. Дупница. Завършва медицина през 1990 година. Има специалност по вътрешни болести и специализация по здравен мениджмънт. През 2004 година завършва магистратура по право.



Работи последователно като участъков лекар, ординатор във вътрешно отделение. Избиран е за народен представител в 38-то и 39-то Народно събрание. В периода 1999-2001 година е бил назначаван последователно за Областен управител на Софийска област и заместник-министър на здравеопазването. Участвал е в управителните органи на няколко лечебни заведения, бил консултант на Националния омбудсман и хоноруван преподавател по здравен мениджмънт.



Основател на Центъра за защита на правата в здравеопазването и негов председател.



Служебен министър на здравеопазването от 12 май 2021 г.



Виолета Колева Комитова за служебен министър на регионалното развитие и благоустройството



Доц. д-р архитект Виолета Комитова завършва образователна степен магистър по архитектура през 1980 г. в УАСГ, София.



Доц. д-р Комитова има редица професионални специализации, между които в Университета Де Монтфорт в Лестър, Великобритания през 1994 и 1996 г., в Университета на Източен Лондон през 1999 г. и в Училището по архитектура в Дъблин, Великобритания през 2000 г.



В професионалния си път се развива в областите на строителството, инвестиционните проекти, урбанизма и градоустройството, европейски проекти по програмите ФАР, Темпус, Еразъм-Сократ, ПРСР.



Членува в Съюза на архитектите в България, в Камарата на архитектите в България, в Международния съвет за изследвания и иновации в сгради и строителство, Работни комисии W63 (Affordable Housing) и W96 (Architectural Management).



Към днешния ден е преподавател в Архитектурния факултет на УАСГ.



Владее английски и руски език.



Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството от 12 май 2021 г.



Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката



Министър Николай Денков е член-кореспондент на БАН и редовен член на европейската научна академия Academia Europaea, професор и доктор на науките по физикохимия. Член е на експертна група "Физически науки" към Европейската космическа агенция. Ръководи лаборатория “Активни формулировки и материали" във Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски".



Според класация на университета в Станфорд чл.-кор. проф. д.х.н. Денков е сред първите 2% на най-добрите учени в света. Научните му изследвания са в областта на физикохимията на колоидно-дисперсните системи, повърхностно-активните вещества и техните многобройни приложения. Публикувал е над 175 научни статии, две от които в престижното списание Nature, една в Nature Communications и 17 обзора. Неговите разработки са цитирани над 8500 пъти в научната литература (h-index = 47). Изнесъл е над 90 лекции на международни конференции, провел е над 80 семинара в чуждестранни университети и изследователски институти. Има 12 патента, включително шест международни (WIPO, US, Europe) и четири чуждестранни.



Ръководил е повече от 50 международни проекта, финансирани от чуждестранни фирми, сред които са Unilever, BASF, Saint Gobain, PepsiCo, Wacker, Dow Corning, Rhodia, Heineken.



Работил е като гост-изследовател в японската научна фондация (JRDC), старши изследовател в института на фирмата Rhone-Poulenc (Франция), водещ учен в изследователския институт на фирмата Unilever (САЩ). Бил е гост-професор в Инженерното висше училище по индустриална физика и химия ESPCI-Paris и в университета в Лил (Франция).



Бил е ръководител на 14 защитили докторанти, а други шест са в процес на подготовка.



За своите научни постижения чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков е удостоен с редица престижни отличия: наградата Solvay на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата Lectureship Award на отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, националната награда “Питагор" на МОН и др.



От 2014 до 2016 г. чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков е бил заместник-министър на образованието и науката с ресори висше образование и европейски структурни фондове, а през 2017 г. - служебен министър на образованието и науката.



Служебен министър на образованието и науката от 12 май 2021 г.



Светлан Христов Стоев за служебен министър на външните работи



Светлан Стоев е роден на 30.08.1960 г. в гр. София.



Завършил е УНСС, специалност "Международни отношения" през 1985 г. Има магистърска степен. Допълнително е завършил Международни икономически отношения в Дипломатическата академия в Москва (1990-1992 г.) и "Европейски институции и политики" в Дипломатическата академия "Густав Щреземан" в Бон (1998 г.).



Постъпва в МВнР след конкурс през месец октомври 1985 г. и там заема различни дипломатически постове. До 1987 г. е стажант-аташе в отдел "Печат“. От 1987 до 1990 г. е аташе в дирекция "Единен държавен протокол".



Между 1992 и 1993 г. е Референт за Турция в управление "Международно право и консулски отношения", след което до 1997 г. е Първи секретар в посолството на Република България в гр. Лагос, Нигерия. От 1997 до 1999 г. Светлан Стоев изпълнява длъжността Завеждащ сектор "Скандинавски страни" в дирекция "Западна Европа и Северна Америка". От 1999 до 2002 г. е съветник в посолството на Република България в гр. Копенхаген, Кралство Дания.



През следващите години е Началник отдел в дирекция "Европейски страни" и председател от българска страна на Смесената правителствена комисия "България - Бавария".



От 2005 до 2009 г. Светлан Стоев е посланик, ръководител на Дипломатическото бюро на Република България в град Бон, Федерална република Германия, след което до 2011 г. е Административен секретар на МВнР и председател на Междуведомствената комисия за имотите извън страната.



От 2012 до 2016 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция. От 2016 до 2018 г. е Директор на дирекция "Държавен протокол“ в МВнР, а от януари 2019 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания



Светлан Стоев е семеен, с две деца.



Носител е на редица държавни отличия.



Владее английски, немски и руски езици.



Служебен министър на външните работи от 12 май 2021 г.



Янаки Боянов Стоилов за служебен министър на правосъдието



Янаки Стоилов е роден на 8 септември 1958 г. в гр. Велико Търново.



Завършил е право в Юридическия факултет на Софийския университет. Доктор по право.



Преподава в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.



Понастоящем е професор по Теория на правото и ръководител на катедрата по Теория и история на държавата и правото в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски“. Почетен професор на университета "Джао Тонг“ – Шанхай. Автор на десетки научни публикации в български и чуждестранни правни издания. Член на редколегиите на български и чуждестранни списания.



Народен представител в VII-то Велико народно събрание, в което е секретар на Комисията за изработване на проект на конституция. Народен представител в няколко парламента. Заместник-председател на 43-ото Народно събрание, Председател на Комисията по външна политика в 42-ото Народно събрание. Бил е ръководител и член на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и в Интерпарламентарния съюз.



Член на НС на БСП.



Женен с дъщеря.



Служебен министър на правосъдието от 12 май 2021 г.



Велислав Величков Минеков за служебен министър на културата



Велислав Минеков е професор в Националната художествена академия (НХА).



Завършва образованието си в Националната художествена академия и специализира в Хамбург, Германия.



Преподавател е по скулптура, металодизайн, художествено метолеене, художествено каменоделие и реставрация в България, Германия, Турция и ОАЕ.



Представен е с монументални и кавалетни творби в България, САЩ, Германия, Русия, Украйна, Корея, Испания, Италия, Люксембург, Холандия, Дания, Швеция, Швейцария, Сингапур, Китай, Мароко, Ливан, Босна, Сърбия, Бразилия и Обединените арабски емирства.



Награждаван е като участник в множество международни симпозиуми, конкурси и изложби.



Член е на творчески съюзи в Европа и организации, подпомагащи закрилата на културното наследство.



Проф. Минеков е граждански и политически активист. Участва в инициативи за промяна на закони в областта на културата, музейното дело, правния статут на колекционерите и авторските права.



Служебен министър на културата от 12 май 2021 г.



Асен Петров Личев за служебен министър на околната среда и водите



Асен Личев е роден през 1952 г. в София. Магистър е по хидрогеология и инженерна геология. В продължение на 25 години работи в МОС и МОСВ.



Повече от 12 години заема длъжността директор на дирекциите по водите. Експерт е по управление на водите на национално ниво.



През 1997 г. участва активно в организацията и провеждането на институционалната реформа във водния сектор, завършила със закриването на НСВ и КГМР и със създаването на Министерството на околната среда и водите. Ръководи разработването на концепция за "Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в България до 2015 г.“, приета от Министерския съвет през 2004 г. През същата година ръководи разработването на Закон за управление на водите, който по политически причини е приет на първо четене от Народното събрание и замразен.



В своята дейност се ръководи от принципа "Околната среда, в това число и водата, не са просто търговски продукти, а по-скоро жизненоважни наследства, които следва да бъдат опазвани, защитени и третирани като такива“.



Служебен министър на околната среда и водите от 12 май 2021 г.



Христо Георгиев Бозуков за служебен министър на земеделието, храните и горите



Професор д-р Христо Бозуков е роден на 14 януари 1960 г.



Завършва висшето си образование през 1985 г. в Аграрния университет в Пловдив със специалност "Инженер-агроном по защита на растенията и почвата" и специализация – "Растителнозащитни технологии при полските култури".



От 1985 г. е стажант-агроном в Института по тютюна и тютюневите изделия - Пловдив, а от 1986 год. след спечелен конкурс е назначен за научен сътрудник III ст. по растителна защита. От 1989 г. е научен сътрудник II ст., а от 1993 г. - научен сътрудник I ст.



През 1999 г. защитава научна и образователна степен "доктор по фитопатология", а от 2003 г. - му е присъдено от ВАК научно звание "Старши научен сътрудник втора степен" (доцент) по научна специалност "Растителна защита". От 19 ноември 2014 г. е назначен на академичната длъжност "професор“.



От 2013 до 2015 г. е председател на Селскостопанската академия в София.



От 2002 г. насам е бил назначаван на длъжностите ръководител отдел "Агротехника и растителна защита", главен секретар, председател на Научния съвет и директор в Институт по тютюна и тютюневите изделия, Пловдив. Председател e на Управителния съвет на ФНТССЗ-Пловдив, член на УС на ФНТССЗ-София и член на Съюза на учените в България. От 2015 г. е професор в Института по тютюна и тютюневите изделия в Марково, Пловдив.



От януари 2018 г. е член на Съвета за икономическо и социално развитие към Президента на Република България. Бил е министър на земеделието и храните в Служебно правителство на проф. Огнян Герджиков.



Носител е на Златна значка на Федерацията на научно-техническите съюзи, диплом от Съюза на изобретателите в България, златен медал "Проф. Асен Златаров“ за доказан творчески принос и високи резултати в областта на науката и техниката. почетен знак "За принос в приложната аграрна наука през 2016 г.“ от Българската асоциация за растителна защита“, Медал "За особен принос в развитието на аграрната наука“, от Руската академия на селскостопанските науки и редица други отличия и награди.



Служебен министър на земеделието, храните и горите от 12 май 2021 г.



Христо Владимиров Алексиев за служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията



Христо Алексиев e икономист и експерт в транспортния сектор. Магистър по икономика от УНСС и бакалавър по политология от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.



Притежава редица квалификации и сертификати от "Импириъл Колидж Лондон", Бизнес училището на Оксфордския университет и други международни образователни институции.



Между позициите, които Христо Алексиев е заемал, са експерт към кабинета на министъра на транспорта, икономически експерт и консултант по проекта за изграждане на Интермодален контейнерен терминал в Пловдив, член на Съвета на директорите на Зона за обществен достъп в "Пристанище Бургас" ЕАД; член на Управляващия комитет на "Европейски приоритетен проект 22" в Брюксел, член на Управителния съвет на Международната организация Европейски товарен железопътен коридор 7 в Будапеща, председател на Съвета на директорите на "Пристанище Бургас" ЕАД и председател на Управителния съвет и заместник генерален директор на Националната компания "Железопътна инфраструктура“.



Христо Алексиев е ръководил успешната реализация на едни от най-големите инфраструктурни проекти в транспортния сектор. В това число и на един от малкото проекти в държавата, реализирани по уникален модел, включващ едновременно европейско съфинансиране и механизмите на публично-частно партньорство, а именно Интермодален терминал Пловдив.



Бил е министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в служебното правителство на Огнян Герджиков. Като такъв прекратява първата процедура за концесиониране на летище София поради факта, че тя е икономически неизгодна за държавата.



Владее английски език.



Даниела Тодорова Везиева за служебен министър на икономиката



Даниела Везиева е родена в гр. Русе. Завършва образователна степен магистър по финанси и кредит в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов с допълнителна квалификация "Контрол в публичния сектор". Доктор по икономика НВУ "Васил Левски" – гр. Велико Търново.



Притежава опит в сферата на публичните финанси и администрацията. Работи по проекти, свързани с децентрализацията и въвеждане на нови модели на управление от 2003 г.



От 2007 г. до 2014 г. представлява България в Бюджетния комитет на Европейски училища.



Работила е като началник-отдел "Административно, правно, финансово, стопанско и информационно обслужване" в Регионален инспекторат по образованието в Русе.



От ноември 2014 г. до февруари 2017 г. е заместник-министър на икономиката.



От май 2018 г. до март 2019 г. е съветник в кабинета на председателя на Комисията за финансов надзор.



Заемала е мениджърски и ръководни длъжности в областта на банковата и консултантска дейност.



От 18 май 2021 г. до сега е съветник към Министъра на икономиката.



Владее английски и руски език.



Андрей Стефанов Живков за служебен министър на енергетиката



Андрей Живков е роден през 1971 г. в град Ботевград.



Завършва средното си образование в 1-во Единно Средно Политехническо Училище "Кирил и Методий“ в град Кюстендил през 1989 г.



Завършва висше образование в Техническия университет в София със специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане“ през 1996 г.



Придобива професионална квалификация по "Управление на фирмата“ в Института за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство през 2003 г.



Придобива професионален сертификат по Мениджмънт от Нов български университет през 2006 г.



Завършва магистърска степен със специалност Икономика през 2012 г.



От 1996 до 2012 г. работи в "Електроразпределение Столично“ ЕАД и след продажбата му – в ЧЕЗ Разпределение България ЕАД, като заема различни позиции, последната от които е ръководител направление "Столично“.



От 2014 до 2015 г. е член на Надзорния съвет на "Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.



От 2017 до 2018 г. е председател на управителния съвет на "Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.



Служебен министър на енергетиката от 12 май 2021 г.



Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма



Стела Балтова е родена през 1961 г.



Завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на френски език "Захари Стоянов“ – гр. Сливен.



През 1988 г. завършва Химикотехнологичния и металургичен университет, София, със специалност "Технология на полимери, текстил и кожи". Продължава образованието си в Университета на Северен Елзас, Франция. Магистър е по дигитален маркетинг.



Притежава различни бизнес квалификации от европейски и световни институти.



В периода 2002-2005 г. е на дипломатическа работа като икономически съветник, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Копенхаген, Дания. По-късно работи в дирекция "Външноикономическа политика" на Министерство на икономиката и енергетиката.



През 2007-2009 г. е заместник-председател на Държавна Агенция по туризъм. Координатор е на Средносрочна рамкова инвестиционна програма 2008- BG161PO001/3.3-01/2008 по ОПРР (2008-2009).



Ръководи проекти в областта на националния маркетинг (2008-2011).



Стела Балтова е доцент по икономика на бизнес услугите. Преподава в магистърските програмите "Управление на туризма“ и "Предприемачество и иновации“ на Международното висше бизнес училище - Ботевград.



Директор е на Центъра за продължаващо обучение в МВБУ.



Служебен министър на туризма от 12 май 2021 г.



Андрей Георгиев Кузманов за служебен министър на младежта и спорта



Андрей Кузманов получава средното си образование в Централното спортно училище "Олимпийски надежди“, а след това завършва Националната спортна академия в София през 1991 г. Дипломиран учител е по физическо възпитание и треньор. Магистър е по "Физическо възпитание“.



Бронзов медалист от Европейското първенство по модерен петобой през 1985 година, многократен републикански шампион по плуване и модерен петобой.



В професионалния си път се е занимавал с анализиране и ръководене на учебно-тренировъчен спортен процес по модерен петобой, организация и провеждане на състезания. Бил е треньор по модерен петобой в различни спортни клубове.



Има опит в частния сектор на ръководни позиции в областта на търговията, производството, услугите, маркетинга и рекламата.



Президент е на Европейската конфедерация по модерен петобой, председател на Българската федерация по модерен петобой и на Балканската конфедерация по модерен петобой. Член е на Комитета по бизнес въпроси на Международната федерация по модерен петобой.



Служебен министър на младежта и спорта от 12 май 2021 г.