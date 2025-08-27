Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Вижте графика, ваканциите и почивните дни за новата учебна година
Автор: Екип Ruse24.bg 12:08Коментари (0)17
©
Министерството на образованието и науката публикува официалния график за учебната 2025–2026 година, включително дати за ваканции, неучебни дни и национални изпити.

Ваканции (с включени празнични и почивни дни, без лятната):

Есенна: 31 октомври – 3 ноември 2025 г.

Коледна: 24 декември 2025 – 4 януари 2026 г.

Междусрочна: 31 януари – 2 февруари 2026 г.

Пролетна за I–XI клас: 4 – 13 април 2026 г.

Пролетна за XII клас: 8 – 13 април 2026 г.

Начало и край на втория учебен срок:

Начало:

3 февруари 2026 г. за I–XII клас

Край:

15 май 2026 г. за XII клас;

29 май 2026 г. за I–III клас;

12 юни 2026 г. за IV–VI клас;

30 юни 2026 г. за V–VI клас в спортни училища и VII–XI клас.

За учениците с професионална подготовка се добавят 2 седмици за производствена практика (X–XI клас) и 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда (XI клас, дуална система).

Неучебни дни:

2 март - понеделник, 1 май - петък, 6 май - сряда, 25 май - понеделник

Национални изпити и външно оценяване:

20 май 2026 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература

22 май 2026 г. – втори държавен зрелостен изпит и задължителен изпит за придобиване на професионална квалификация

17 юни 2026 г. – национално външно оценяване по български език и литература за VII и X клас

19 юни 2026 г. – национално външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети за VII и X клас

Графикът е публикуван на основание на Закона за администрацията и Закона за предучилищното и училищното образование и спазва изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време
Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време
17:10 / 25.08.2025
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
11:29 / 25.08.2025
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
10:00 / 26.08.2025
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
13:23 / 25.08.2025
Близките на починалата родилка в Русе разкриха запис с директора на УМБАЛ "Канев"
Близките на починалата родилка в Русе разкриха запис с директора на УМБАЛ "Канев"
21:39 / 25.08.2025
Русенски фолклорен ансамбъл се завърна с три престижни отличия
Русенски фолклорен ансамбъл се завърна с три престижни отличия
14:37 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:59 / 26.08.2025
Актуални теми
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Бюджет 2025
Кабинетът "Желязков"
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: