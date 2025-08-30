© виж галерията Голямият пожар край Лясковец е овладян, предаде кореспондент на "Фокус". На място все още има екипи от огнеборци, като пламъците гасиха екипи пт Велико Търново и Горна Оряховица.



Стихията се разрази около полунощ. Кметът на Лясковец Васил Христов, който бе на място, съобщи, че има пострадал - работник в животновъдния обект, който се е запалил. Той е с около 70% изгаряния. Пламъците са убили и 100 крави.



Причините за инцидента тепърва ще се изясняват, като предстоят огледи и разпити.