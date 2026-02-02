Сподели close
Обстановката на АМ "Тракия" към 07:00 часа е спокойна. Това става ясно от кадри в социалните мрежи.

Пътят е почистен от сняг. Шофьори съобщават, че частта Стара Загора - София също е добре почистена.

Съветваме ви да карате внимателно и със съобразена скорост.

