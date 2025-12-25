Положението на пътя през Троянския проход не е много добро. Това става ясно от кадри в социалните мрежи.Пътят не е почистен, хлъзгаво е и има сняг. Шофьорите съветват да се кара бавно и внимателно, а ако можете - по-добре си останете вкъщи.