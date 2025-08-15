ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Един човек загина, а шестима бяха ранени при инцидента.
Сигнал за инцидента е подаден около 01:46 ч. на телефон 112.
Виктор, водачът на автомобила, е на 21-години. Получил е шофьорска книжка на 1 август. В рамките на две седмици той вече има шест фиша за нарушения на пътя.
Трима от пътуващите в леката кола са настанени в болница. Водачът е със счупена ръка, а двама от пътниците са в най-тежко състояние с опасност за живота.
Същото е състоянието и на шофьора на автобуса. Останалите пострадали са с различни травми, а един мъж бе освободен за домашно лечение.
