Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Автор: Екип Ruse24.bg 12:42
© Facebook
виж галерията
Ето го Виктор Илиев, младежът причинил тежка катастрофа между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София тази нощ.

Един човек загина, а шестима бяха ранени при инцидента.

Сигнал за инцидента е подаден около 01:46 ч. на телефон 112.

Виктор, водачът на автомобила, е на 21-години. Получил е шофьорска книжка на 1 август. В рамките на две седмици той вече има шест фиша за нарушения на пътя.

Трима от пътуващите в леката кола са настанени в болница. Водачът е със счупена ръка, а двама от пътниците са в най-тежко състояние с опасност за живота.

Същото е състоянието и на шофьора на автобуса. Останалите пострадали са с различни травми, а един мъж бе освободен за домашно лечение.


Прогноза - Минали провинения незначителни, значи с чисто съдебно минало. Един убит други пет ранени - шест месеца условно. Ако не дай си боже почине още един присъдата става една година пак условно.
Изрод! Къде е МВР при 6 нарушения за 2 седмици, дза Какво им вдигнаха заплатите? Тъпанари!
защо казват че е човек-на мен на мангалче ми мяза.И два пъти съдено.
Това подобие на човек е убило човек и петима берат душа. Изрод гнусен!!!
Мръсен мамгал гнусен. Мама ви циганска.
С някоя куха милиционерска кратуна възможно ли е да светне лампичка? При 6 (!) нарушения за 2 седмици на току-що взел книжка?!? Редно е съставителите на последните фишове да бъдат подведени под отговорност за съучастие.
Директно на бесилото. ПУБЛИЧНО !!!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
