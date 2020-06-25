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|Âèæòå êúäå èìà íàé-ìíîãî íîâîçàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ
4242 ñëó÷àÿ íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ ñà ïîòâúðäåíè ó íàñ êúì ìîìåíòà, êàòî 1770 îò òÿõ ñà àêòèâíè. Èçëåêóâàíè ñà îáùî 2263 ëèöà, 46 îò êîèòî ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà.
Ïàöèåíòèòå ñ äîêàçàí COVID-19, êîèòî ñå íàìèðàò â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù, ñà 390. Îò òÿõ 16 ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè ñòðóêòóðè.
Ñïîðåä Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà îáùèÿò áðîé íà ìåäèöèíñêèòå ñëóæèòåëè, ïðè êîèòî å ïîòâúðäåíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ó íàñ, å 376. Ïåò ñà íîâèòå ñëó÷àè îò èçìèíàëîòî äåíîíîùèå, îò êîèòî òðè ñà óñòàíîâåíè ïðè ëåêàðè, åäèí ïðè ìåäèöèíñêà ñåñòðà è åäèí ïðè äðóã ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë.
Ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë êîíñòàòèðàí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ, ñà 209. Ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå å ðåãèñòðèðàí åäèí íîâ ñìúðòåí ñëó÷àé íà 75-ãîäèøåí ìúæ ñúñ ñúðäå÷íî çàáîëÿâàíå.
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