Вижте умопомрачителните такси на ЧСУ "Космос", в което е учил Александър Макулев от "Петрохан"
©
Според данните на МОН Нн 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата – от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ "Космос“ информация в НЕИСПУО е приложена молба (вх. № 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ "Космос“, считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/2026 година.
Ето и конкретните цени, описани в сайта на училището, които всъщност могат да си позволят само доста заможни родители:
Международно училище Космос начално училище
Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EUR
Такса за училищни принадлежности - 400 BGN | 210 EUR
Депозит - 1,000 BGN | 510 EUR
Месечна такса за обучение (септ - юни) - 1,400 BGN | 715 EUR
Обучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 6,650 BGN | 3,392 EUR
Годишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 12,600 BGN | 6,426 EUR
*Таксата за кандидатстване включва:
Пробни дни за вашето дете;
Персонализирана обратна връзка за представянето на детето по време на пробните дни;
Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);
Транспортни услуги, ако е необходимо;
Международно училище Космос Прогимназия
Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EUR
Такса за училищни принадлежности - 500 BGN | 260 EUR
Депозит - 1,000 BGN | 510 EUR
Месечна такса за обучение (септ - юни) - 1,400 BGN | 715 EUR
Обучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 6,650 BGN | 3,392 EUR
Годишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 12,600 BGN | 6,426 EUR
*Таксата за кандидатстване включва:
Пробни дни за вашето дете;
Персонализирана обратна връзка за представянето на детето ви по време на пробните дни;
Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);
Транспортни услуги, ако е необходимо;
COSMOS INTERNATIONAL Upper Secondary & Advanced
Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EUR
Такса за училищни принадлежности - 500 BGN | 260 EUR
Депозит - 1,000 BGN | 510 EUR
Месечна такса за обучение (септ - юни) - 2000 BGN | 1022 EUR
Обучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 9500 BGN | 4857 EUR
Годишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 18,000 BGN | 9203 EUR
LIMITED time OFFER - 30% Discount for enrolment by september 1
Monthly Paid Tuition (Sept-June) - 1,400 BGN | 715 EUR
Месечна такса за обучение (септ - юни) - 9500 BGN | 4857 EUR
6,650 BGN | 3,392 EUR
Annual Tuition Paid in Full - 12,600 BGN | 6,426 EUR
*Таксата за кандидатстване включва:
Пробни дни за вашето дете;
Персонализирана обратна връзка за представянето на детето ви по време на пробните дни;
Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);
Транспортни услуги, ако е необходимо;
ADDITIONAL FEES
Храна (плодове, обяд, следобедна закуска) - 270 BGN | 138 EUR
Транспорт - 480 BGN | 245 EUR
Лагери - According to the offer
Джудо - 60 BGN | 31 EUR
Гимнастика - 60 BGN | 31 EUR
Breakdance - 60 BGN | 31 EUR
Народни танци - 50 BGN | 26 EUR
Шах - 40 BGN | 20 EUR
Таксата се заплаща ежегодно и покрива разходите за допълнителни учебници и образователни материали, ученически пособия и материали за изобразително изкуство, библиотечни ресурси и свързаните с тях разходи.
*LIMITED-TIME OFFER: High School Tutition - 30% Discount for enrolments completed by September 1.
*Други отстъпки: Второ или трето дете - 10%; Отстъпките не могат да надвишават 15%.
*Специална тарифа: 1 000 лв. за семейства, живеещи в Елин Пелин и Горна Малина
Структура на таксите
2026/2027
КОСМОС МЕЖДУНАРОДНО УЧИЛИЩЕ
Такса за кандидатстване за пробен ден * - 100 EUR | 195.58 BGN
Такса за училищни принадлежности - 300 EUR | 586.75 BGN
Депозит - 1,000 EUR | 1,955.83 BGN
Месечна такса за обучение (септ - юни) - 850 EUR | 1,662.46 BGN
Обучение, платено на 5 вноски (3% отстъпка) - 4,122 EUR | 8,061.93 BGN for spring and autumn term
Годишна такса за обучение, платена наведнъж (8% отстъпка) - 7,820 EUR | 15,294.59 BGN
Месечна такса за обучение за семейства от региона
Няма други отстъпки за тази специална цена - 680 EUR | 1,329.96 BGN
*Таксата за кандидатстване включва:
Пробни дни за вашето дете;
Персонализирана обратна връзка за представянето на детето по време на пробните дни;
Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);
Транспортни услуги, ако е необходимо;
ADDITIONAL FEES
Храна (плодове, обяд, следобедна закуска) - 180 EUR | 352.05 BGN
Транспорт с училищни автобуси от и до София - 250 EUR | 488.96 BGN
Транспорт с училищни автобуси в региона - 200 EUR | 391.17 BGN
Джудо - 60 EUR | 117.35 BGN
Гимнастика - 45 EUR | 88.01 BGN
Breakdance - 45 EUR | 88.01 BGN
Народни танци - 45 EUR | 88.01 BGN
Шах - 30 EUR | 58.67 BGN
Волейболен клуб - 20 EUR | 39.12 BGN
Хандбален клуб - 20 EUR | 39.12 BGN
Комикс клуб - 20 EUR | 39.12 BGN
Филмов клуб - 20 EUR | 39.12 BGN
Арт клуб
Лагери - Според конкретната оферта
Учебници за втори чужд език - 80 EUR | 156.47 BGN
Състезания - Заплащат се допълнително според таксата
Олимпиади - Заплащат се допълнително според таксата
Cambridge Checkpoint exams
Таксата се заплаща ежегодно и покрива разходите за допълнителни учебници и образователни материали, ученически пособия и материали за изобразително изкуство, библиотечни ресурси и свързаните с тях разходи.
*LIMITED-TIME OFFER: High School Tutition - 30% Discount for enrolments completed by September 1.
*Други отстъпки: Второ или трето дете - 10%; Отстъпките не могат да надвишават 15%.
Още по темата
/
Човекът, подал сигнала за трагедията в хижа "Петрохан", е бил част от неправителствената организация
11.02
Без следа по случая "Петрохан": Няма данни кой е поискал споразумение с агенцията за защитените територии
11.02
Кадри, заснети преди трагедията в Петрохан: Киберексперт откри разминаване в метаданните на файловете
11.02
Зам.-министърът на МВР за "Петрохан": Кемперът е засечен на 31 януари на АМ ''Тракия'', имало е непълнолетно момиче
11.02
Ръководството на МВР за случая "Петрохан": Ще кажем истината, когато сметнем, че всичко е изяснено
11.02
Още от категорията
/
Мимо Гарсия: Медицински лица излъгаха раково болната ми майка, взеха ключовете от офиса й и откраднаха нотариален акт!
11.02
Две убийства и едно самоубийство: Стреляно е с револвер "Колт" по време на ужаса "Петрохан-Околчица"
10.02
Шкварек: У нас хиляди хора вярват, че мафията е хакнала профила на Калушев във Фейсбук преди 2 седмици специално, за да публикува стихотворение на Ботев
10.02
Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората
10.02
Майката на загиналия Николай Златков: Това, че е имало голямо бойно снаряжение в хижата "Петрохан", е чиста лъжа
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Дончо Барбалов: Има обективни фактори за намаляването на износа н...
23:00 / 11.02.2026
Петър Кичашки за Съвета за мир и България: Нашите американски пар...
21:02 / 11.02.2026
Земетресение край Хасково
20:02 / 11.02.2026
Проф. Богомил Манов: Мултифондовата система е нещо добро, крачка ...
20:02 / 11.02.2026
Доц. Татяна Буруджиева: Номинацията на Андрей Гюров за премиер но...
20:25 / 11.02.2026
МВнР предупреждава: Стачка на "Луфтханза" може да засегне полети ...
19:36 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.