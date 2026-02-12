Сподели close
Доста сериозен ценоразпис е публикувало на сайта си частното училище "Космос", в което е учил 15-годишният Александър Макулев, който е една от жертвите на сагата "Петрохан". Plovdiv24.bg припомня, че Министерството на образованието и науката инициира проверка в школото, за да се види дали момчето е ходило на училище. По изнесената информация става ясно, че той е имал дълги периоди на отсъствие, като последните такива - от 5 януари са нанесени със задна дата - на 3 февруари, едва когато се разбира, че е изчезнал.

Според данните на МОН Нн 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата – от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ "Космос“ информация в НЕИСПУО е приложена молба (вх. № 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ "Космос“, считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/2026 година.

Ето и конкретните цени, описани в сайта на училището, които всъщност могат да си позволят само доста заможни родители:

Международно училище Космос начално училище

Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EUR

Такса за училищни принадлежности - 400 BGN | 210 EUR

Депозит - 1,000 BGN | 510 EUR

Месечна такса за обучение (септ - юни) - 1,400 BGN | 715 EUR

Обучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 6,650 BGN | 3,392 EUR

Годишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 12,600 BGN | 6,426 EUR

*Таксата за кандидатстване включва:

Пробни дни за вашето дете;

Персонализирана обратна връзка за представянето на детето по време на пробните дни;

Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);

Транспортни услуги, ако е необходимо;

Международно училище Космос Прогимназия

Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EUR

Такса за училищни принадлежности - 500 BGN | 260 EUR

Депозит - 1,000 BGN | 510 EUR

Месечна такса за обучение (септ - юни) - 1,400 BGN | 715 EUR

Обучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 6,650 BGN | 3,392 EUR

Годишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 12,600 BGN | 6,426 EUR

*Таксата за кандидатстване включва:

Пробни дни за вашето дете;

Персонализирана обратна връзка за представянето на детето ви по време на пробните дни;

Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);

Транспортни услуги, ако е необходимо;

COSMOS INTERNATIONAL Upper Secondary & Advanced

Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EUR

Такса за училищни принадлежности - 500 BGN | 260 EUR

Депозит - 1,000 BGN | 510 EUR

Месечна такса за обучение (септ - юни) - 2000 BGN | 1022 EUR

Обучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 9500 BGN | 4857 EUR

Годишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 18,000 BGN | 9203 EUR​

LIMITED time OFFER - 30% Discount for enrolment by september 1

Monthly Paid Tuition (Sept-June)​ - 1,400 BGN | 715 EUR​

Месечна такса за обучение (септ - юни) - 9500 BGN | 4857 EUR

6,650 BGN | 3,392 EUR

Annual Tuition Paid in Full​ - 12,600 BGN | 6,426 EUR

*Таксата за кандидатстване включва:

Пробни дни за вашето дете;

Персонализирана обратна връзка за представянето на детето ви по време на пробните дни;

Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);

Транспортни услуги, ако е необходимо;

ADDITIONAL FEES

Храна (плодове, обяд, следобедна закуска) - 270 BGN | 138 EUR

Транспорт - 480 BGN | 245 EUR

Лагери - According to the offer

Джудо - 60 BGN | 31 EUR

Гимнастика - 60 BGN | 31 EUR

Breakdance - 60 BGN | 31 EUR

Народни танци - 50 BGN | 26 EUR

Шах - 40 BGN | 20 EUR

Таксата се заплаща ежегодно и покрива разходите за допълнителни учебници и образователни материали, ученически пособия и материали за изобразително изкуство, библиотечни ресурси и свързаните с тях разходи.

*LIMITED-TIME OFFER: High School Tutition - 30% Discount for enrolments completed by September 1.

*Други отстъпки: Второ или трето дете - 10%; Отстъпките не могат да надвишават 15%.

*Специална тарифа: 1 000 лв. за семейства, живеещи в Елин Пелин и Горна Малина

Структура на таксите

2026/2027

КОСМОС МЕЖДУНАРОДНО УЧИЛИЩЕ

Такса за кандидатстване за пробен ден * - 100 EUR | 195.58 BGN

Такса за училищни принадлежности - 300 EUR | 586.75 BGN

Депозит - 1,000 EUR | 1,955.83 BGN

Месечна такса за обучение (септ - юни) - 850 EUR | 1,662.46 BGN

Обучение, платено на 5 вноски (3% отстъпка) - 4,122 EUR | 8,061.93 BGN for spring and autumn term

Годишна такса за обучение, платена наведнъж (8% отстъпка) - 7,820 EUR | 15,294.59 BGN

Месечна такса за обучение за семейства от региона

Няма други отстъпки за тази специална цена - 680 EUR | 1,329.96 BGN

*Таксата за кандидатстване включва:

Пробни дни за вашето дете;

Персонализирана обратна връзка за представянето на детето по време на пробните дни;

Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);

Транспортни услуги, ако е необходимо;

ADDITIONAL FEES

Храна (плодове, обяд, следобедна закуска) - 180 EUR | 352.05 BGN

Транспорт с училищни автобуси от и до София - 250 EUR | 488.96 BGN

Транспорт с училищни автобуси в региона - 200 EUR | 391.17 BGN

Джудо - 60 EUR | 117.35 BGN

Гимнастика - 45 EUR | 88.01 BGN

Breakdance - 45 EUR | 88.01 BGN

Народни танци - 45 EUR | 88.01 BGN

Шах - 30 EUR | 58.67 BGN

Волейболен клуб - 20 EUR | 39.12 BGN

Хандбален клуб - 20 EUR | 39.12 BGN

Комикс клуб - 20 EUR | 39.12 BGN

Филмов клуб - 20 EUR | 39.12 BGN

Арт клуб

Лагери - Според конкретната оферта

Учебници за втори чужд език - 80 EUR | 156.47 BGN

Състезания - Заплащат се допълнително според таксата

Олимпиади - Заплащат се допълнително според таксата

Cambridge Checkpoint exams

Таксата се заплаща ежегодно и покрива разходите за допълнителни учебници и образователни материали, ученически пособия и материали за изобразително изкуство, библиотечни ресурси и свързаните с тях разходи.

*LIMITED-TIME OFFER: High School Tutition - 30% Discount for enrolments completed by September 1.

*Други отстъпки: Второ или трето дете - 10%; Отстъпките не могат да надвишават 15%.