Владимир Чуков: Ахмед Уахиди – това е човекът, който казва къде да се стреля и как да се стреля
"За да се смени системата, трябва да падне Конституцията на Ислямската република. В нея, в член 5, се казва, че върховният ръководител управлява в отсъствието на очаквания месия — Ал-Махди ал-Монтазар. Това е сърцевината на режима. Това е текстът, който гарантира постоянната агресия срещу държавата Израел", коментира пред NOVA проф. Чуков.
Той обясни, че в момента генералите са иззели властта на аятоласите.
"Преди около седмица се очерта един триумвират. Ахмед Уахиди е командващият корпуса на ислямските гвардейци — това е най-висшата военна длъжност. Не е министърът на отбраната, не е началникът на Генералния щаб. Това е човекът, който казва къде да се стреля и как да се стреля", каза проф. Чуков.
