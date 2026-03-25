Вярно е това, което каза Тръмп – в Иран се смени политическия режим, не системата. Това коментира арабистът проф. Владимир Чуков."За да се смени системата, трябва да падне Конституцията на Ислямската република. В нея, в член 5, се казва, че върховният ръководител управлява в отсъствието на очаквания месия — Ал-Махди ал-Монтазар. Това е сърцевината на режима. Това е текстът, който гарантира постоянната агресия срещу държавата Израел", коментира пред NOVA проф. Чуков.Той обясни, че в момента генералите са иззели властта на аятоласите."Преди около седмица се очерта един триумвират. Ахмед Уахиди е командващият корпуса на ислямските гвардейци — това е най-висшата военна длъжност. Не е министърът на отбраната, не е началникът на Генералния щаб. Това е човекът, който казва къде да се стреля и как да се стреля", каза проф. Чуков.