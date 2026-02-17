Потребителската кошница е на ниво от 58 евро. Тя е с едно евро нагоре. Това заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, който представи актуални данни за процеса по въвеждане на еврото в България на брифинг в Министерски съвет.Иванов съобщи, че при лимона се оформя ръст от 30%."Тенденцията е изключително забележима при червен и зелен пипер, тиквички, с над 100% нарастване от началото на годината, формиращо 4 евро от общото повишаване"."Продължава задържането на високите цени при краставиците и доматите – с 16 евроцента от началото на годината. Сезонните зеленчуци като зеле, моркови и лук резервират съвсем постоянни цени, с вариации до 2–3 евроцента за последните 45 дни. Единственият плод с намаляване е бананът – с минус 1 евроцент на седмична база", каза той и посочи:"При главните хранителни артикули цените на захар, брашно и яйца остават без смяна. Оризът, киселото мляко и свинското месо означават умерено понижение – надлежно с 5, 6 и 32 евроцента. Малки съмнения сред 2 и 4 евроцента се следят при боб, прясно мляко и пилешко месо. Същевременно цените на кашкавала, сиренето и маслото се усилват – надлежно с 21, 20 и 20 евроцента"."Очакваше се по-добра реколта при цитрусите, но пазарът е различен. Единственият плод, който отчита намаление, е бананът", каза още Иванов."Всичко, което се случва на пазара, е в следствие на паниката. Каквато и да е валута да бяхме приели, щеше да се наблюдават същите трендове", заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.На пресконференцията заявиха, че инфлацията в България след приемането на еврото е 0.6%."Инфлацията между януари 2025 и януари 2026 година е 3,5%".