Седмица преди Великден традиционно поскъпване не се наблюдава. При основните хранителни продукти има стабилизация в ценовите равнища, въпреки засиленото говорене по темата. По-скоро повишението в цените на енергийните ресурси и на някои услуги създава усещане за напрежение и паника у част от населението. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и ръководител на Координационния център към Механизма за еврото.

По думите му напрежението се дължи и на натрупването на кризи през последните години – COVID-19, войната между Русия и Украйна, както и новите геополитически конфликти. "Това създава напрежение, което е по-скоро от психологическа гледна точка“, посочи той.

На годишна база при основните хранителни продукти се наблюдават минимални отклонения: захарта е с 6% по-ниска цена спрямо миналата година, фасулът – с 5% надолу, оризът – с 2%, брашното – с 1%. При олиото има ръст от 5%, кашкавалът е с 3% нагоре, сиренето – с 4%, маслото – с 1%, киселото мляко – със 7%, а прясното мляко е с 3% по-ниско. Свинското месо е без промяна, а пилешкото е с 5% нагоре. "Имаме много слаба девиация и сравнително добър стабилитет на пазара, особено на фона на това, което се случи след февруари месец, т.е. геополитическия конфликт“, подчерта Иванов.

Той отбеляза, че влизането в еврозоната е преминало спокойно, като чувствителният сектор остава този на услугите – ключарски, автомивки, фризьорски и други, където има и елементи на сива икономика.

По отношение на плодовете и зеленчуците Иванов посочи, че има сериозни колебания, но те са основно сезонни. Наблюдават са ръстове при пипера и тиквичките, както и при доматите, където влияние оказват и енергийните ресурси. При краставиците вече има спад на цените, а при лимоните се отчита повишение заради по-слабо предлагане. "Пазарът е добре зареден, а цените се определят от търсенето и предлагането“, допълни той.

"Много се истеризира по темата, говорят се неща, които не са верни. В момента имаме сравнително нормално пазарно поведение спрямо условията“, заяви Иванов.

По думите му при торовете също има поскъпване, но няма условия за рязък скок на цените на храните. "В Европа има достатъчно производство и силен пазарен сблъсък, който действа като регулатор. Няма предпоставки за галопираща инфлация“, категоричен бе той.

Иванов отбеляза, че при редица продукти цените са под нивата от миналата година – лукът е с 22% по-евтин, зелето – с 20%, картофите – с 30%. "Имаме дори непродадена продукция, което показва нормално функциониране на пазара“, посочи той.

Според него основният риск остава свързан с продължителността на геополитическите конфликти. "Инфлация ще има, въпросът е в какви размери. Ключово е да се успокои международната обстановка“, добави Иванов.

По повод първия Великден на българите в евро той призова за разумно пазаруване. "Ако направим рационален избор, сравним цените и не купуваме всичко от едно място, можем да постигнем дори по-евтина потребителска кошница спрямо миналата година. В момента има промоционални цени почти на всички основни продукти“, каза той.

Иванов коментира и цените на агнешкото месо, като подчерта, че стойности над 20 евро са неоправдани. "Нормалната цена е между 15 и 17 евро. Всичко зависи от избора на потребителите“, посочи той.

Владимир Иванов увери, че няма да има недостиг на агнешко месо, като при нужда пазарът ще се балансира чрез внос. "Пазарът не търпи празно – при недостиг веднага се появява предлагане“, добави Иванов.

По думите му потребителите имат ключова роля за контрола на пазара чрез поведението си. "Нека бъдем по-информирани и разумни, да сравняваме цените и да не се поддаваме на спекулации“, призова той.

Иванов апелира гражданите да сигнализират при нередности и да се доверяват на институциите. "Нека отделим повече внимание на празника и неговия смисъл, а не на излишното напрежение около цените“, заключи той.