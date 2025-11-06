Владимир Николов: Децата трябва да имат специфично образование за медийна и дигитална грамотност
©
"Наблюдаваме процес на инфофлация – процес и явление, при което въпреки огромното количество информация, която залива онлайн пространството, по медиите, нейната достоверност и истинност намаляват. Това пряко влияе върху подрастващите и води до състояние като инфофрения – състояние на когнитивен, емоционален и психологически разпад, именно вследствие на прекомерната информация. Говори се дори за процес на инволюция, процес, обратен на еволюцията, водещ до когнитивен и социален застой или дори регрес,“ посочи той и обясни, че само с усилията на полиция, на прокуратура, на съд, не може да се спре този процес.
"Злото или ръката на мрака се протяга от онлайн пространството и понякога има непоправими последици в действителността,“ посочи още окръжният прокурор и обясни, че тъй като децата живеят и комуникират там, този стремеж да бъдат уязвени тяхната чест, достойнство, различните конфликти в онлайн пространството често водят до насилието сред подрастващите в действителността. Според Николов цялото общество трябва да вземе мерки да не се стига до този етап. "Децата трябва да бъдат грамотни, да знаят и да могат да се пазят, да имат специфично образование за медийна и дигитална грамотност. И тук е много важна ролята на родителите, ролята на учителите. Децата трябва да комуникират с възрастните, с хора, на които се доверяват, за да могат да споделят това, което се случва.“
България осъвременява своето законодателство в сферата на наказателния процес, но е необходимо осмисляне на цялостната нормативна рамка за детското правосъдие и създаване на тази среда, която да ни гарантира превенция. Необходимите стъпки, както и законодателните мерки са много, но най-съществената част според госта е създаването на стратегия на държавно ниво.
"Необходима е стратегия, дори инвестиции в създаване на такава среда, в организирането на обществени, общински спортни клубове, които да привличат все повече деца, да ги ангажират с различни дейности. Всичко това изисква действително осмисляне и стратегия като елемент от националната сигурност.“
Още от категорията
/
Красимир Линков, ГХГ- Пловдив: Колю Витковски не правеше усилия да се покаже, той просто работеше
14:13
Моника Василева, женска организация на ВМРО: Държавата дължи Национална детска болница на децата
13:16
Хасан Адемов: Младите лекари бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета в болнична помощ
12:07
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
11:26
Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, които да предизвикат снеговалеж в ниските части на България
11:25
Иво Сиромахов: Кръстили сте турнир на Максим Стависки? Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?
11:22
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към много тъжен и позорен финал, защото лъжат
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.