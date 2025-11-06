Въпросът с насилието сред подрастващите е изключително наболял и тази проблематика е предмет не само на законодателна реакция, тя е елемент от националната сигурност. Темата е един от основните проблеми, разгледани на тридневната Национална конференция "Киберсигурност и превенция на насилието у подрастващите“ в Плевен, където специалисти от различни области и сфери на науката, психолози, социални работници, експерти по сигурността, юристи се обединиха около тезата, че съществен проблем е коренно променената среда, в която децата и подрастващите живеят и се развиват. Това каза в предаванетонаокръжният прокурор на Плевен Владимир Николов в Международния ден срещу тормоза и насилието в училище."Наблюдаваме процес на инфофлация – процес и явление, при което въпреки огромното количество информация, която залива онлайн пространството, по медиите, нейната достоверност и истинност намаляват. Това пряко влияе върху подрастващите и води до състояние като инфофрения – състояние на когнитивен, емоционален и психологически разпад, именно вследствие на прекомерната информация. Говори се дори за процес на инволюция, процес, обратен на еволюцията, водещ до когнитивен и социален застой или дори регрес,“ посочи той и обясни, че само с усилията на полиция, на прокуратура, на съд, не може да се спре този процес."Злото или ръката на мрака се протяга от онлайн пространството и понякога има непоправими последици в действителността,“ посочи още окръжният прокурор и обясни, че тъй като децата живеят и комуникират там, този стремеж да бъдат уязвени тяхната чест, достойнство, различните конфликти в онлайн пространството често водят до насилието сред подрастващите в действителността. Според Николов цялото общество трябва да вземе мерки да не се стига до този етап. "Децата трябва да бъдат грамотни, да знаят и да могат да се пазят, да имат специфично образование за медийна и дигитална грамотност. И тук е много важна ролята на родителите, ролята на учителите. Децата трябва да комуникират с възрастните, с хора, на които се доверяват, за да могат да споделят това, което се случва.“България осъвременява своето законодателство в сферата на наказателния процес, но е необходимо осмисляне на цялостната нормативна рамка за детското правосъдие и създаване на тази среда, която да ни гарантира превенция. Необходимите стъпки, както и законодателните мерки са много, но най-съществената част според госта е създаването на стратегия на държавно ниво."Необходима е стратегия, дори инвестиции в създаване на такава среда, в организирането на обществени, общински спортни клубове, които да привличат все повече деца, да ги ангажират с различни дейности. Всичко това изисква действително осмисляне и стратегия като елемент от националната сигурност.“