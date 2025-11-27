Владислав Горанов.
"Кога ще продължим с окончателния вариант на държавната сметка зависи от начина, по който ще се развие през следващите дни комуникацията между партиите, които подкрепят правителството, синдикатите и работодателите. Още утре този дебат влиза в Министерството на финансите влиза по същество", поясни Горанов.
Според него бюджетът не може да бъде чисто нов най-малко по причина на това, че днешната сметка е резултат с натрупване на всичко, което се е случвало в държавата през последните няколко години.
"Ако днес някой недоволства от параметричните решения в бюджета, трябва да си върне историята на бюджетирането от последните 5 години в периода на политическа криза и да види всички изкривявания как са се натрупали във времето, за да се налага да се води този непопулярен разговор за държавната сметка", уточни той.
Горанов разкритикува и проявите на опозицията в лицето на ПП-ДБ и то няколко седмици преди един от най-успешните интеграционни проекти - влизането в еврозоната, да приключи:
"Да се опиташ да оставиш държавата без власт е безотговорно и то с тези нелегитимни способи, защото има едни партии, които губят от участието във властта, но са формирали едно мнозинство, което хич не е просто."
Владислав Горанов коментира пред БНТ и заявката на "БСП - Обединена левица", че може да преосмисли участието си в управлението:
"Стремежът в следващите седмици няма да бъде да се прекрачват червени линии на някои от партньорите, но пък няма да оставим и единствено отговорността в нашите ръце, защото това е една труда спойка между трудно събираеми понятия като ляво, дясно, център."
По думите му нищо не е на всяка цена и съществуването на сегашното правителство не е на всяка цена.
Владислав Горанов: Бюджетът не може да бъде чисто нов, защото днешната сметка е резултат с натрупване
© БНТ
Още по темата
/
Проф. Румяна Коларова за Бюджет 2026: Пренебрежението към Тристранния съвет изигра лоша шега на управляващите, дръпна дявола за опашката
18:11
Западните медии за протеста в София: 20 000 протестиращи излязоха по улиците заради увеличението на данъците
11:48
Още от категорията
/
Еврокомисар Йесика Русвал за "Фокус": Биоикономиката може да повиши просперитета и конкурентните предимства на Европа
15:14
Христо Ковачки в центъра на зеления преход на България, докато Аса Хътчинсън подчертава значението му за американското партньорство
11:02
От скъпи мобилни телефони до пердета – конфискуваните стоки, които Агенция "Митници" продава на търг
10:27
Илияна Йотова изрази съжаление, че в разговорите за бюджета за следващата година отново е липсвал въпросът за науката
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.