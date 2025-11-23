Благомир Коцев, и това е най-разумното. Ако някой трябва да се произнесе по въпроса, това е българският съд. Жителите на Варна са го избрали за кмет, не членовете на общинската избирателна комисия. Това коментира пред журналисти Владислав Горанов от ГЕРБ след като стана ясно, че за момента Благомир Коцев остава кмет на Варна.
"Не виждам нищо ненормално, общинската избирателна комисия е политически орган, в който участват представители на партии“, добави той.
Владислав Горанов: Решението на ОИК да запази правомощията на Благомир Коцев е най-разумното
©
Още по темата
/
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
19.11
Още от категорията
/
Столичната лекарска колегия подписа споразумение за специализирани хирургични обучения Букурещ
12:45
Рая Назарян: България ще подкрепя конструктивната роля на ПАЧИС в решаването на предизвикателствата пред Черноморския регион
12:20
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120
11:22
Правосъдният министър: Това не е бюджет, който да предлага решение на всички проблеми, но той е необходимият и възможният
22.11
Станишев: В германския модел особените управители са под съдебен контрол. В България не са - това буди въпроси
22.11
Назарян: България и Китай ще продължат да си сътрудничат, високо ценим традиционните приятелски двустранни връзки
22.11
Красимир Вълчев каза, че МОН е извършило проверка на почивната база на СУ "Христо Ботев" и МГ "Баба Тонка"
22.11
Мика Зайкова: Бюджет 2026 отразява години на избори и липса на реформи, промени между четенията ще бъдат трудни
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.