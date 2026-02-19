Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
По повод публикувани снимки от празник за Трифон Зарезан, на които се вижда заедно с Ивайло Калушев и представители на "Зелено движение“, Панев потвърди присъствието си. За събитието той обясни, че са от 2023 година.
Относно поканата за събитието Панев каза в ефира на БНТ, че на него Калушев и останалите били поканени от Борислав Сандов.
"Що се отнася до събитието за Трифон Зарезан, тогава с Албена Семеонова, която е организатор на такива събития вече няколко години бяхме колеги в Народното събиране. Тя също беше депутат през 2023 година и тя всъщност всяка година кани съмишленици, приятели на това събитие. Съответно аз съм бил там няколко години, включително през 2023 година. Вчера се чухме с нея, тъй като исках да си опресня паметта. Аз до вчера живеех с впечатлението, че тези хора не съм ги виждал никога. Става въпрос за убитите в хижа "Петрохан“ и на Околчица. И от това, което разбрах, се оказа, че Борислав Сандов ги е попитал дали може да покани приятели. Тя е казала, разбира се, събитието е отворено за всички. Става въпрос за подрязване на лозя, с присъствието на поп и така нататък.“
Попитан дали познава въпросните лица и дали е бил с тях на други събития, Панев беше категоричен, че не е виждал въпросните лице друг път.
"Да, категорично. Аз тези хора не ги познавам, аз не знаех даже, че сме били заедно на това събитие, тъй като тогава мисля, че не сме си говорили, нямах никакви идеи.“
Той отново потвърди, че никога не е бил на хижата в Петрохан.
По отношение на подписаното споразумение от Борислав Сандов, Панев заяви, че това е решение на министъра на околната среда, който беше Борислав Сандов в случая.
"Споразумението е подписано в февруари месец. Ние разбрахме в партията малко по-късно от сигнали на "Балканка“, на други организации, на хора, които са възпрепятствани да ходят в планината от това НПО. И свикахме Национален съвет по темата на "Зелено движение“. Може би месец или два по-късно вече, март - април, малко след като разбрахме за случая. И тогава всъщност обясненията на Борислав Сандов бяха такива, каквито той говори по телевизиите последната седмица, две. Че всъщност това споразумение, което е факт, няма финансова част, т.е. нито има плащане от Министерството към организацията, нито обратно. Че става за едно стискане на ръце.“
