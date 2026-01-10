Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, излъчен от най-голямата парламентарна група в 51-вото Народно събрание - ГЕРБ-СДС. До тази процедура се стигна след оставката на кабинета "Желязков“, подадена вследствие на оказания натиск от многохилядни протести.
Какви са нагласите на политическите сили?
Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията ще върне мандата- тоест няма да предложат кабинет, който да управлява.
"Хаосът ще бъде по- голям, омразата между партиите ще бъде по-голяма, няма политическа класа, с която да се разбереш, понесохме много щети от тази коалиция, но стратегическите цели бяха изпълнени", каза Борисов снощи.
В изпълнение на конституцията президентът ще връчи мандата на втората по сила политическа сила- в случая "Продължаваме Промяната- Демократична България". От коалицията днес обявиха, че и те няма да предложат състав за редовно правителство.
"Президентът ще връчи мандата, когато реши и ние ще го върнем веднага. Трябват ни честни избори с нов главен прокурор. Избори, в които хората да могат да гласуват 100% машинно, без измами, без купувачите на гласове, без лимузините в ромските махали и без подмяна на бюлетини", каза по-рано съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
Третият мандат отива при партия по избор на президента, която за момента не е ясно коя ще бъде, но се очаква и тя да върне мандата за съставяне на правителство, тъй като всички политически сили в 51-вото Народно събрание се обявиха "за'' избори.
Власт в отказ: Пътят към поредните избори
