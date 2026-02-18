Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
Изискана е справка от НОИ, дали членовете от дружеството (бел. ред. НПО-то на Калушев) са осигурявани. По делото "Петрохан" е изискана информация от Агенция по вписванията. От МОСВ е изискана преписка по въпросните споразумения между Министерството и сдружението на Калушев. Назначени са данъчни проверки и ревизии.
Деян Илиев и съпругата му са разпитани в присъствието на адвокат, мобилният му телефон е иззет при обиск, защото е отказал да го даде доброволно. Той е бил разпитан 2 пъти. Свидетел е по делото, а не обвиняем, към момента няма и основание да му се повдигне обвинение. Не може и да му се забрани да пътува извън България към този момент, заяви прокурор Наталия Николова, заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София по време на брифинг на властите.
Готови са редица експертизи, категорични бяха властите.
По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло е имало кръв. "Но по левия и десния му ръкав също са открити барутни частици", коментираха експертите.
По оръжието на местопрестъплението е установено ДНК и от тримата мъже.
"Работим по всички възможни версии. Шестте жертви да са в следствие на убийство, в следствие на склоняване към самоубийство. Всичко към настоящия момент сочи следното - при Петрохан става дума за самоубийство, при Околчица става дума за убийства и последвало самоубийство", коментира още прокурор Николова.
"Днес ще видите още видеозаписи на охранителни камери", каза още тя.
