Няма опасност за живота и здравето на жителите на област Бургас, нито данни за екологични последствия във връзка със ситуацията с танкера, намиращ се в близост до бреговете на Ахтопол. Извършва се постоянно наблюдение от брега, както и от въздуха, и към момента обстановката е напълно под контрол, съобщиха от Областна управа Бургас за Burgas24.bg.Десетчленният екипаж на кораба е в безопасност, с всички необходими предпазни средства, и с него е осигурена постоянна комуникация. По първоначална информация танкерът е празен и не превозва петрол. Пусната е дясната котва, а екипажът работи по спускането и на лявата за допълнително стабилизиране на плавателния съд.Поради бурното море експертите са категорични, че всички активни действия, включително евакуация или допълнителни операции, следва да бъдат извършвани в светлата част на денонощието за максимална безопасност.Областният кризисен щаб по бедствия и аварии провежда заседание и координира работата на всички компетентни институции. Хеликоптер на "Гранична полиция“ вече извършва въздушен оглед на района, а обследването се подпомага и от термокамери. Всички ангажирани министерства са информирани и в готовност за предприемане на необходимите мерки при промяна в обстановката.Гражданите се призовават да запазят спокойствие. Към момента няма основания за тревога, а институциите следят ситуацията в реално време.