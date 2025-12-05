Властите за танкера край Ахтопол: Гражданите да запазят спокойствие!
© Фейсбук
Десетчленният екипаж на кораба е в безопасност, с всички необходими предпазни средства, и с него е осигурена постоянна комуникация. По първоначална информация танкерът е празен и не превозва петрол. Пусната е дясната котва, а екипажът работи по спускането и на лявата за допълнително стабилизиране на плавателния съд.
Поради бурното море експертите са категорични, че всички активни действия, включително евакуация или допълнителни операции, следва да бъдат извършвани в светлата част на денонощието за максимална безопасност.
Областният кризисен щаб по бедствия и аварии провежда заседание и координира работата на всички компетентни институции. Хеликоптер на "Гранична полиция“ вече извършва въздушен оглед на района, а обследването се подпомага и от термокамери. Всички ангажирани министерства са информирани и в готовност за предприемане на необходимите мерки при промяна в обстановката.
Гражданите се призовават да запазят спокойствие. Към момента няма основания за тревога, а институциите следят ситуацията в реално време.
/
