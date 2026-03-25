Влиза в сила помощта за най-нуждаещите се заради високите цени на горивата. Това обяви на брифинг министърът на финансите Георги Клисурски, предаде репортер на ФОКУС.

"Мярката се активира в подкрепа на българските граждани до няколко дни ще се обяви и подкрепата за бизнеса", каза той.

"Вчера, 24 март, беше третия пореден ден, в който цената на дизела на дребно е 1,60 евро. Съответно от днес вече мярката, която е в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица, в размер на 20 евро на месец, е активна", обяви Клисурски.

"НАП всеки ден публикува цените на горивата на своя сайт и всеки гражданин може да ги види", обясни министърът.

"Вече над 800 бензиностанции са проверени за маржовете им - така сме сигурни, че цените на горивата са резултат от обективни обстоятелства и доставни цени, а не от спекулативно поведение“, добави той.

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов припомни, че две категории лица ще имат право да получат компенсация.

Първата категория са хора, които имат банкови сметки в Агенция "Социално подпомагане" и получават средства от нея. Те няма нужда да подават заявления - автоматично ще получат по сметките си тези 20 евро, каза Адемов.

Другата категория са хора, които нямат плащания от Агенция "Социално подпомагане". Те трябва да подадат заявления в същата агенция. Това заявление ще бъде предоставено еднократно. Няма да се налага всеки месец да се подава, ако следващия месец пак бъде активирана мярката.