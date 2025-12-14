Влиза в сила новият график на влаковете на БДЖ
В повечето региони на страната се запазва досегашното разписание, като за подобряване на обслужването са осигурени допълнителни връзки между влаковете с възможност за пътуване между повече населени места. Част от промените в разписанието са съобразени с постъпили предложения от граждани и местни власти, а други - с необходимостта от по-ефективно използване на подвижния състав и текущите ремонтни дейности по железопътната инфраструктура.
Пътническите превози ще се извършват с 518 влака, от които 79 бързи (два от тях сезонни), 117 пътнически и 322 крайградски влака, част от които ще се движат само в определени дни.
Повече за разписанието може да видите ТУК.
