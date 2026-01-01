България започва 2026 година не с приет първи бюджет в евро, а с действащ удължителен закон за бюджета от миналата година. Това променя картината значително за личните финанси и държавните разходи.Приетият удължителен закон урежда събирането на приходи и извършването на разходи за първите месеци на 2026 г., до приемането на редовния държавен бюджет и бюджетите на НЗОК и ДОО. Законът важи не за повече от три месеца и се прилагат изискванията на Закона за публичните финанси, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. По време на изпълнението му се прилагат и правилата за превалутиране, въведени с закона за въвеждане на еврото.обобщава как това ще се отрази върху личните ни финанси.– Всички социални плащания и помощи се запазват на нивата от 2025 г.– Плащанията са гарантирани и се приоритетизират при разпределение на бюджета.– Основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. не могат да се намаляват или увеличават в рамките на заеманата длъжност.– Изключение правят заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация за инфлация, която обхваща натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация.С постановление на Министерския съвет. Този размер е административно определен и ще важи до приемането на редовен бюджет.– Осигуровките остават на нивата от края на 2025 г.– Данъците също не се променят, освен ако не бъдат направени отделни законови решения през годината.Удължителният закон урежда празноти, които Законът за публичните финанси не покрива:– Ако приходите за съответния период са недостатъчни, лимитите за разходите се намаляват пропорционално.– Приоритет имат заплатите и социалните плащания, които се изплащат в пълен размер.– Ако до 31 януари 2026 г. общинските съвети не са одобрили план-сметките за 2026 г. и/или не са приели съответните актове, таксата за битови отпадъци се запазва на нивото от 2025 г.– Общините ще предоставят информация за напредъка по приемане на актовете в края на всяко шестмесечие до 2028 г.Влизането в еврозоната е историческо събитие, но финансово годината започва с удължителен бюджет. С други думи: плащанията са гарантирани, но всички планирани увеличения и промени се отлагат до приемането на нов редовен бюджет.