Влизат и излизат от България "гратис"? Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

Възможно ли е да се влиза и излиза "гратис" от България, като не се плаща задължителната винетка? Оказва се, че да, а все повече чужди граждани минават през ГКПП "Илинден" и пребивават на територията на страната ни по този начин, спестявайки пътната такса. После необезпокоявано напускат, като заобикалят тол камерите, използвайки "тарикатски маршрут", а държавата търпи пропуснати ползи. Как и къде става този хитър номер и ще успее ли тол агенцията "да запуши пробойната"?



"Става въпрос за км 98 на път 2-19. Има отбивна на 8 км от границата, където чужденци минават и си спестяват тол таксите. Има много гръцки фирми в района и са научили от местните за отбивката. Камерата се намира в края на село Садово, пътуващите я заобикалят", обясни пред NOVA Красимир Чакъров, директор на отдел "Контрол и правоприлагане" към тол системата.



По думите му ще бъдат взети мерки как да бъдат спрени нарушителите.