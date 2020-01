© България Днес Epими 21.12.2019Eeмĸнтиpoй P пopитĸ зo мъpтвия Bиaeлoй Kĸйзĸp eбиaoля cвĸтo Pпeдĸли XpиятĸлMвтep: Бългopия Днĸc Mнитo Kĸйзĸp pĸлoacиpo нo ĸaзeтичĸн плoж Pвĸтo плoниpo дo eбиaeли ecъдĸнoтo зo cмъpттo нo мъжo cи cилиaeнao Mнитo Kĸйзĸp, вмĸcтe дo плoти apъвнинo eт 100 xил. лв. зo yбийcтвeтe нo Bиaeлoй, зo aeĸтe бĸшĸ ecъдĸнo, възмyщoвoт cĸ пeтpĸбитĸли в ceциoлнoтo мpĸжo. Boмĸpĸниĸтe cи зo пpĸдcтeящeтe eaeлecвĸтcae пътĸшĸcтвиĸ eбяви coмoтo Kĸйзĸp нo cтpoницoтo cи във фĸйcбya. H пeдapĸпo нo дyмитĸ cи cилиaeнaoтo пycao и aлипчĸ eт пecлĸднoтo cи ĸaзeтичнo вoaoнция, aeятe пpиaлючвo пpĸди двo дни. Bo aoдpитĸ 52-гeдишнoтo Mнитo, c peждĸнe имĸ Mйшĸ, пeзиpo c циaлoмĸн бoнcaи, aeйтe вoди нo пeaoз нoпeмпoнoтo й пoзвo. Pъвcĸм в cтилo нo ĸaвoтepиoлния пĸйзoж c тюpaeoзĸнe мepĸ и джyнглo, Kĸйзĸp ĸ зoтъaнoлo в aecoтo cи живo epxидĸя. "P Бeжиятo вeля щĸ eбиaeля вcичaитĸ cи пpиятĸли пe cвĸтo. Xpиĸмoм пeaoни зo cлĸдвoщe гecтyвoнĸ, мeгo дo cпя и нo зĸмятo", пишĸ в мpĸжoтo Kĸйзĸp. Дyмитĸ пpeвeaиpoт ayп пeaoни зo пътyвoния eт нĸйни пpиятĸли. Cĸ й пpĸдлoгoт poзлични дĸcтинoции зo cлĸдвoщe пpиaлючĸниĸ. Bĸ липcвo и eфĸpтo eт Бългopия, aъдĸтe cилиaeнaoтo ĸдвo ли щĸ дpъзнĸ дo cĸ пeяви. Николай и Анита н щастливите времена в САЩ Света планира да обиколи осъдената за смъртта на мъжа си силиконка Анита Мейзер, вместо да плати кръвнина от 100 хил. лв. за убийството на Николай, за което беше осъдена, възмущават се потребители в социалната мрежа.



Намерението си за предстоящото околосветско пътешествие обяви самата Мейзер на страницата си във фейсбук. В подкрепа на думите си силиконката пуска и клипче от последната си екзотична ваканция, която приключи преди Нова година.



На кадрите 52-годишната Анита, с рождено име Айше, позира с цикламен бански, който вади на показ напомпаната й пазва, пише "България днес". Съвсем в стила на екваториалния пейзаж с тюркоазено море и джунгла, Мейзер е затъкнала в косата си жива орхидея.



"С Божията воля ще обиколя всичките си приятели по света. Приемам покани за следващо гостуване, мога да спя и на земята", пише в мрежата Мейзер. Думите провокират куп покани за пътувания от нейни приятели. Те й предлагат различни дестинации за следващо приключение. Не липсва и оферта от България, където силиконката едва ли ще дръзне да се появи.



Мейзер изчезна от родината малко след като напусна затвора, където изтърпя наказание от две години заради причиняване на смърт по непредпазливост на 39-годишния си съпруг. Културистът Николай Димов издъхна, завързан със свински опашки на масажна маса в жилището на жена си край Варна през лятото на 2016 г.



До днес Мейзер още не е платила нито стотинка на близките на погубения Николай, разкриват запознати. Скандалната силиконка беше окончателно призната от Върховния касационен съд за виновна по две обвинения в средата на февруари - за причиняване по непредпазливост на смъртта на нейния съпруг и за подкуп. Мейзер предложила сумата от 30 000 евро на полицаите, дошли на оглед в дома й след смъртта на Николай, за да не я арестуват за извършеното престъпление. За всяко от тях съдът е преценил за справедливо да определи наказание лишаване от свобода за срок две години.



Освен ефективната присъда магистратите уважиха и гражданския иск от 100 хил. лн. от майката на Николай - Петранка. Към момента те са дължими от Мейзер, разкриват близки на почерненото семейство. Според запознати принудителното събиране на кръвнината по съдебен ред също ще е трудно. Осъдената Мейзер предвидливо е дарила имуществото си на своята дъщеря.



Силиконката официално нямала доходи или банкови сметки, от които да се вземат парите. Близките на удушения от Мейзер културист вече са опитали да си съберат присъдената им кръвнина. След заведено дело случаят е бил поет от съдия-изпълнител. Негова проверка показала, че силиконката притежава единствено гараж във варненски квартал и джип "Линкълн", с който се фукаше преди смъртта на съпруга си. В желанието си да събере парите съдия-изпълнителят направил опит да изземе и продаде скъпия автомобил. На близките на Мейзер било изпратено съобщение за доброволно предаване на джипа. Били уговорени дата и час за това, но то така и не се случило. По-късно съседи споделили с близките на убития културист, че ден преди предаването на скъпата лимузина тя била изведена от гаража и закарана незнайно къде.







Близките на удушения културист Николай Димов планират да дарят 100 хил. лева от обезщетението за лечение на болни деца и ремонт на храм. Те все още не са се отказали от намерението си, разказват техни познати. По думите им почернените роднини искат да помогнат със средства лечението на болни деца, тъй като такава кауза била достойна за паметта на Николай Димов. Решението парите от обезщетението да бъдат дарени било взето още в момента, когато почерненото семейството подава гражданския иск срещу подсъдимата Анита Мейзер.