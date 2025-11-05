Бойко Борисов в коларите на Народното събрание днес, предаде репортер на "Фокус".
По думите му има нужда да се изяснят още детайли относно "особения управител".
Както вчера "Фокус" ви съобщи се готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл".
BP (British Petroleum) проявяват силен интерес да бъдат "особен управител" на "Лукойл" в България, потвърдиха още източниците на "Фокус".
Внасят законопроект за "особения управител" на рафинерията "Лукойл"
