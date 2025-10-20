ЗАРЕЖДАНЕ...
Внезапен срив в системата на един от най-популярните приложения и уебсайтове
Проблемите започват около 8 часа сутринта във Великобритания или полунощ тихоокеанско време, предаде Independent.
Оказа се, че проблемът идва от Amazon Web Services (AWS), която предлага инфраструктура, стояща в основата на голяма част от съвременния интернет.
Компанията е наблюдавала "редица грешки“ и забавяния с "множество AWS услуги“, се съобщава в сайта Down Detector за състоянието на услугите.
Amazon Web Services предоставя множество услуги за интернет инфраструктура, които позволяват на компаниите да наемат компютри и сървъри, за да стартират своите приложения и уебсайтове. Поради това, всякакви проблеми в AWS могат бързо да засегнат голяма част от онлайн пространството, като доведат до срив на уебсайтове, които може да нямат пряка връзка със самия Amazon.
В момента AWS е най-популярният доставчик на подобни облачни услуги в света. Миналата година компанията е реализирала 108 милиарда долара приходи и сега представлява по-голямата част от печалбите на Amazon.
