НИМХ изадеде жълт предупредителен код за опасност в три области у нас. Предупредени за поледица са Добрич, Силистра и Варна.Днес вятърът в цялата страна ще е североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава облачно време. Отначало в Северна България ще завали дъжд, но със застудяването ще премине в сняг и преди обяд ще има условия за поледици. Дъжд ще вали през по-голямата част от деня в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие, но и там вечерта ще се примесва със сняг. Почти без валежи и с повече слънчеви часове ще се задържи времето в югозападните райони. Температурите ще се понижават и към 14 ч. ще са от минус 3° - минус 2° в североизточните до 8°-10° в крайните югозападни райони, в София – около 8°.Над планините облачността ще е значителна и ще има слаби валежи от сняг. На по-малко места ще са валежите в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който постепенно ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.По Черноморието ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, които по северното крайбрежие със застудяването ще преминават в сняг и ще има условия за поледици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 1°-2° по северното крайбрежие до 7° по южното. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.