Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Асоциация "Активни потребители“ обявяват съвместни действия за засилен контрол по време на предстоящите промоционални кампании "Черен петък“ и свързаните с тях инициативи като "Черен уикенд“, "Черна седмица“ и т.н. Целта е защита на потребителите и недопускане на нелоялни търговски практики, които засягат и конкурентните отношения.КЗК ще следи за всички форми на заблуждаваща реклама – некоректни послания, подвеждащи намаления и изкуствено завишаване на цените преди намаление, ограничаване на големи отстъпки до единични артикули или липса на достатъчни наличности. Търговците трябва ясно да посочват стара и нова цена, коректен процент на намаление и да осигурят адекватни количества. Не се допуска представянето като "ексклузивни“ на услуги, които по принцип са достъпни (например безплатна доставка или стандартни срокове за връщане). Комисията ще проверява сигнали и ще извършва собствени проучвания, като при данни за заблуждаваща реклама ще се самосезира и санкционира недобросъвестното поведение."Съвместните превантивни действия на институциите имат положителен ефект и водят до успокояване на пазара и недопускане на напрежение сред потребителите“, посочи зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.КЗП ще следи за това дали намаленията са реални, за спазване на изискванията за двойното обозначаване на цените в левове и евро, както и за подвеждащи практики на търговците."Общите ни усилия са в защита правата на потребителите. Те трябва да могат да направят информиран избор, а не да бъдат подтиквани чрез подвеждащи послания или изкуствено създадено чувство за спешност. При всяко нарушаване на правата и интересите им, да не се колебаят да ни сигнализират,“ заяви и.д. председател на КЗП Александър Колячев. Той припомни още, че при пазаруване от трети страни е възможно потребителски права да не са защитени в степента, в която са защитени от действащото вътрешно законодателството в ЕС.КРС също ще следи дали стоките стигат коректно чрез куриерските фирми и пощенските оператори до крайния потребител, както и процеса на активната реклама за "Черния петък“ заради ръста на сигнали от потребители."КРС ще организира срещи с пощенските и куриерските фирми за нивото на обслужването на потребителите и в двете посоки - подаване и получаване на заявки в рамките на разумните срокове. Всеки в своята област ще направим необходимото за защита на потребителите“, посочи председателят на КРС Иван Димитров.От своя страна Антоан Атанасов от Асоциация "Активни потребители“ предупреди за заплахите от използването на изкуствен интелект за генерирането на фалшиви реклами.В навечерието на "Черния петък“ и предстоящите промоционални кампании Комисията за защита на конкуренцията ще следи за коректността на рекламните послания и дали обявените намаления са реални, за да предотврати подвеждащи практики спрямо потребители. В същото време Комисията за регулиране на съобщенията насочва вниманието към сигурността при онлайн поръчки и доставките на пощенски пратки, като напомня на потребителите да проверяват условията за връщане, опаковката и точността на данните. Така двете институции целят да гарантират прозрачност и защита на интересите на купувачите и търговците в пиковия сезон на онлайн търговията.- Използваните рекламни послания в кампаниите и представяните намаления трябва да са коректни и верни, да не са подвеждащи и от естество да повлияят върху избора (икономическото поведение) на потребителите по неправомерен начин, засягайки интересите на конкурентите.- В случай че се рекламират големи намаления (например 70 или 80 % и повече), същите не следва да се отнасят към незначителен брой стоки/услуги или само към най-евтините такива, предвид естеството и мащабите на осъществяваната от търговците дейност.- Търговците трябва да осигурят налични количества на промоционалните артикули, които да са адекватни на провежданата промоция и разпространяваните рекламни послания.- Търговците следва да могат по несъмнен начин да докажат истинността на използваните рекламни послания като например "най-ниски цени през годината“, "най-големи отстъпки или намаления“, "най-добрите оферти“, както и да внимават с начина на обявяване на намаленията (следва ясно да се означени обичайната (стара) цена, промоционалната цена и вярно да е изписано процентното намаление).- Търговците следва да се въздържат от представянето като ексклузивни (само за промоцията) на акцесорни (допълнителни) към продажбата услуги и други условия (като например безплатна доставка или определен срок за връщане на закупен продукт), в случай че те обичайно се представят на потребителите.Практиката на КЗК в областта на провеждане на рекламни кампании на търговците, включително и "Черен петък“, е богата и утвърдена. Едни от най-честите нарушения касаят обявяването на фалшиви/нереално високи намаления (когато цената на стоката е умишлено завишена непосредствено преди или по време на кампанията, в резултат на което посоченото по време на кампания значително намаление не е реално).- Уверете се, че имате конкретен адрес и работещ телефонен номер на продавача. Преди да финализирате поръчката се запознайте с условията за връщане на закупени стоки;- Изискайте от търговеца пратката да бъде изпратена в подходяща опаковка, гарантираща запазване на целостта на поръчаните стоки;- Когато пратките закъсняват, загубени са или поради друга причина не ги получавате е необходимо да уведомите за тези обстоятелства онлайн търговеца - подател на пратките. Пощенският оператор, приел да извърши доставките се явява трета страна в тези случаи, тъй като съществуващите договорни отношения по приемането, пренасянето и доставянето на пратките са между подателя – онлайн търговеца и получателя;- При желание да върнете стоката, Ви препоръчваме комуникацията с онлайн търговеца да бъде писмена, защото телефоните разговори трудно могат да бъдат доказани, а е Ваше задължение да докажете, че сте информирали търговеца за желанието си да върнете стоката и да получите неговите указания как да го направите;- Предварително се запознайте с условията за плащане, доставка, датата, на която търговецът чрез даден пощенски оператор се задължава да Ви достави стоките/пратките, както и данните за търговеца - наименованието и адреса му.- Уверете се, че сте посочили верни данни, съдържащи адрес и телефон на получателя;- С цел ускоряване на обработването на внасяните от вас сигнали/жалби от Комисията за регулиране на съобщенията, моля изисквайте от пощенските оператори становища по рекламациите, които да приложите към сигналите /жалбите;- При подаване на сигнали/жалби следва да имате предвид, че неточното изпълнение на пощенската услуга не е административно нарушение, поради което отговорността за него е договорна, а не административнонаказателна, и е извън правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията;- Напомняме, че правото върху пощенската пратка принадлежи на подателя до доставянето ѝ на получателя с оглед на разпоредбата на чл. 6, ал. 6 от Закона за пощенските услуги