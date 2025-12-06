Сподели close
Мъгла падна над прохода "Петрохан". Това съобщават пътуващи. Видимостта на е намалена.

Както "Фокус" ви съобщи по-рано днес, на прохода вече има натрупал сняг. Шофьорите увериха, че пътят се почиства от снегорини.

Шофирайте внимателно и с подготвени за зимните условия автомобили!